Comune di Pescara, provvedimenti approvati il 19 ottobre 2021

PESCARA – La giunta comunale di Pescara, presieduta dal sindaco Carlo Masci, ha licenziato alcuni importanti provvedimenti:

– approvazione dello schema di accordo di programma tra il Comune di Pescara e RFI Spa per la realizzazione di una ciclo-stazione presso lo scalo ferroviario di Pescara Centrale, come già accaduto presso la stazione di Pescara Portanuova;

– approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la manutenzione straordinaria, l’adeguamento e il cambio di destinazione d’uso (a scopo commerciale) dell’ex stazione marittima del porto di Pescara, che accoglierà la futura sede dell’”Asta del pesce”: un passaggio propedeutico all’inserimento del progetto nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023, con un investimento di poco superiore al milione di euro proveniente da un contributo assegnato dalla Regione Abruzzo nell’ambito del PO FEAMP 2014-2020. L’immobile è di proprietà del Demanio Marittimo, ma il suo utilizzo è dal 2017 affidato alla Camera di Commercio e, in sub-ingresso, al Comune di Pescara. L’obiettivo è ora quello di procedere con celerità alla definizione dell’iter progettuale e quindi all’indizione della gara per l’affidamento dei lavori;

– approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione del marciapiede che corre lungo il perimetro della parte superiore del cimitero di Colle Madonna per un totale di 150mila euro, lavori divisi in due lotti d’intervento.

Licenziata inoltre la proposta di delibera per lavori di somma urgenza per lo sgombero delle aree della Polisportiva Yale, site in Pescara in via Gole di San Venanzio, già occupate abusivamente.