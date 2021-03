Comune di Pescara, concorsi per vari profili: bandi rettificati

Errata corrige dell’estratto di bandi di concorsi pubblici pubblicato sulla G.U. n. 15. Gli avvisi di concorso pubblicati prossimamente

PESCARA – Il Comune di Pescara, in riferimento all’estratto “Bandi di concorsi pubblici e mobilità volontaria per la copertura di 16 posti per vari profili professionali e categorie, a tempo indeterminato e pieno”, che risulta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie Speciale – Concorsi ed esami n.15 del 23/02/2021, comunica che è stata inserita una errata corrige sulla successiva edizione della Gazzetta Ufficiale, IV serie Speciale – Concorsi ed esami n. 16 del 26 febbraio, concernente l’annullamento del citato avviso.

Gli avvisi di concorso che verranno banditi dall’Ente Comune di Pescara saranno quindi oggetto di prossima pubblicazione sia in Gazzetta Ufficiale che nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente.