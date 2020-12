Il Comune di Giulianova mette all’asta alcune aree: ecco quali

Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13.00 del 4 gennaio 2021; l’asta pubblica si terrà presso il Comune l’11 gennaio

GIULIANOVA – Il Comune di Giulianova ha indetto per il giorno 11 gennaio 2021, alle ore 10,00, presso la Sala Consiliare del Comune, in Corso Garibaldi, 109, un’asta pubblica per alienazione delle seguenti aree edificabili di proprietà:

area sita in traversa di Via Moranino,

area sita a sud di Via Ippodromo, in adiacenza alla linea ferroviaria

relitto di fabbricato sito in Via della Rocca

striscia di terreno ubicata ad ovest di Via Galilei

Informazioni utili

Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13.00 del 4 gennaio 2021. L’asta si terrà con il metodo di cui all’art. 73 lette. cdel R.D. 23 Maggio 1924, N. 827 ossia per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell’avviso di gara

Il bando integrale d’asta, unitamente allo schema di offerta e alla dichiarazione sostitutiva, sono pubblicate all’Albo Pretorio del Comune di Giulianova e sul sito www.comune.giulianova.te.it nell’apposita sezione amministrazione trasparente.

I documenri inerenti la vendita sono consultabili presso la sede comunale, Corso Garibaldi, 109-GIULIANOVA (TE), nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (tel.085/8021211, previo appuntamento da concordare con il RUP, e.mail: u.verdecchia@comune.giulianova.te.