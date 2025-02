Il Comune di Fossacesia impegnato a valorizzare i Cammini d’Abruzzo

FOSSACESIA – Il Comune di Fossacesia ha partecipato a due importanti progetti per la valorizzazione dei Cammini d’Abruzzo, in linea con l’avviso pubblico della Regione Abruzzo per il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi turistici sui cammini religiosi e culturali.

Il primo progetto sottoscritto da undici Comuni, tra cui Fossacesia, è coordinato come capofila dal Comune di Guardiagrele, con la collaborazione dell’Associazione Il Cammino della Pace. Questo progetto punta a valorizzare il Cammino interculturale e interreligioso della Pace, partendo dall’Aquila, dalla Basilica di Santa Maria di Collemaggio, per arrivare a Monte Sant’Angelo, percorrendo il Tratturo. Interventi di miglioramento dei percorsi e dei servizi per garantirne l’accessibilità e fruibilità sono al centro dell’iniziativa.

Il secondo progetto riguarda la collaborazione con il Comune di Collecorvino, capofila di un’altra proposta che vede coinvolta l’Associazione A Piede Libero APS. In questo caso, il progetto punta al miglioramento dei cammini religiosi e culturali, con azioni di promozione turistica e interventi per il miglioramento delle strutture e dei servizi lungo il percorso.

Inoltre, il Cammino della Pace coinvolge 75 comuni, tra cui Fossacesia, e si propone di promuovere un turismo lento e consapevole.

“Con l’approvazione da parte della Giunta Comunale di questi due protocolli d’intesa– ha dichiarato il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio– siamo soddisfatti di poter contribuire alla valorizzazione del nostro territorio, dell’Abbazia di San Giovanni in Venere, attraverso il potenziamento dei cammini. L’impegno è quello di garantire un futuro sostenibile, facendo di Fossacesia una meta sempre più accogliente per i turisti, rispettosa delle tradizioni e aperta alle opportunità che il turismo lento e consapevole porta con sé. La collaborazione con i comuni partner e le associazioni è fondamentale per raggiungere questi obiettivi. Il Consigliere delegato ai Cammini, Antonio Di Nardo, e l’assessore, Danilo Petragnani, hanno lavorato con passione per partecipare a questo bando”.

I due progetti contribuiranno non solo alla promozione dell’Abruzzo, ma anche a migliorare la qualità dei servizi e la visibilità dei cammini , sempre più apprezzat dai residenti e soprattutto dai turisti.