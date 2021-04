CompraTeatino, l’iniziativa del Comune di Chieti per il commercio

Sindaco e assessore Pantalone: “Contiamo di partire per i primi di maggio, facciamo di tutto per sostenere il comparto. Riaperti anche i termini del bando Famiglie e commercio: aspettiamo solo le adesioni delle attività commerciali per elargire altri buoni”

CHIETI – L’iniziativa #CompraTeatino a sostegno del comparto commerciale cittadino, sarà al centro della nuova seduta del tavolo del Commercio, che si svolgerà il prossimo mercoledì 14 aprile 2021.

“Vogliamo, insieme agli operatori e agli esercenti della città, concentrare su Chieti il maggior numero di risorse destinate alla spesa, per dare respiro e sostegno al comparto – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – Non si tratta di campanile, ma dell’esigenza di sostenere la nostra economia, affinché torni a fare da traino alla città e consenta a chi ha vissuto questo anno in sofferenza per la propria attività, di rimettersi in carreggiata un passo alla volta.

Per questa ragione invoglieremo la cittadinanza a spendere in città, attraverso un sistema di sconti che il pubblico potrà avere rivolgendosi alle attività che aderiranno all’iniziativa attraverso un bando. L’idea è quella di essere pronti a partire già a maggio, sia per stimolare le vendite delle nuove collezioni, sia per inaugurare la stagione estiva, si spera di ripresa, in tutti i sensi.

Va in tal senso anche l’altro argomento che porteremo al tavolo relativo alla nostra intenzione di riaprire ancora una volta i termini del bando Famiglie e Commercio, si tratta di altre risorse messe a disposizione delle attività commerciali oltre che delle famiglie, in linea con la campagna #CompraTeatino perché si tratta di buoni che le famiglie potranno spendere solo nelle attività teatine, ma in quelle che si renderanno disponibili a riceverli, com’è accaduto con la prima tranche di finanziamenti. Riapriamo perché serve una maggiore adesione da parte degli esercenti, che stavolta ci auguriamo risponderanno numerosi, affinché i 55.000 euro disponibili a copertura della misura e che verranno rimborsati a 15 giorni dalla spesa effettuata, possano arrivare a più attività. Da qui parte di nuovo l’appello ad associazioni di categoria ed esercenti, sappiamo che molti si trovano in difficoltà, come Amministrazione siamo disposti a fare la nostra parte per aiutare mettendo a disposizione risorse concrete, ma è indispensabile che la risposta sia ampia, perché questo aiuto raggiunga più attività possibili.

Da mesi siamo al lavoro costante su azioni e iniziative che servono a far ripartire il commercio, ponendo le basi della fase successiva che ci vedrà impegnati a far decollare in toto il piano del commercio, ci auguriamo, in condizioni sanitarie diverse da quelle vissute in questo anno di emergenza. Nei mesi scorsi abbiamo già dato attuazione a parte di quanto disposto con l’avvio del piano sicurezza dei mercati, con cui stiamo riorganizzando tutte le modalità delle vendite, condividendo con gli operatori la soluzione migliore.

Così faremo anche con gli altri aspetti previsti dal piano commerciale, affinché sia non solo concretamente vigente, ma rispecchi le esigenze sentite dal comparto che ha ora più che mai bisogno di risollevarsi”.