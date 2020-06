Compattatore a cabina bassa, inaugurazione del mezzo a SGT

Fra i pochissimi presenti in Abruzzo il mezzo in dotazione alla San Giovanni Teatino garantirà maggiore sicurezza e agevola la raccolta dei rifiuti

SAN GIOVANNNI TEATINO – Questa mattina, in concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Ambiente, in piazza Municipio a San Giovanni Teatino è stato inaugurato un nuovo compattatore per la raccolta differenziata dei rifiuti in dotazione alla San Giovanni Servizi, la società partecipata che gestisce i servizi di igiene urbana sul territorio. Si tratta di un compattatore con cabina bassa, uno dei pochi impiegati in Abruzzo per la raccolta dei rifiuti, che ha la caratteristica di aumentare la sicurezza dell’operatore, in quanto offre maggior visibilità rispetto alla presenza di pedoni e bambini. La cabina bassa, inoltre, agevola la possibilità di raccolta, perché il guidatore può più facilmente scendere e coadiuvare la raccolta manuale. Grazie a questo mezzo, l’operatore a terra può entrare in cabina in maniera protetta in caso di condizioni meteorologiche avverse, mentre un raccoglitore posteriore consente di agevolare il conferimento manuale dei rifiuti da parte dell’operatore.

“Questa integrazione del parco mezzi della San Giovanni Servizi – dichiara il Sindaco Luciano Marinucci – conferma la grandissima attenzione alla sicurezza e all’ambiente da parte della mia amministrazione. Il Comune di San Giovanni Teatino lo scorso anno è stato premiato come Comune Riciclone e il nostro obiettivo è quello di proseguire su questa strada virtuosa. La San Giovanni Servizi si dimostra come sempre un partner prezioso, capace di assicurare efficienza e affidabilità in un settore cruciale come quello dei servizi di igiene urbana. Oltre a eseguire il servizio di raccolta, la società sta facendo una sanificazione anti Covid-19 ogni giorno sulle strade principali e davanti ai servizi pubblici del nostro Comune, per garantire quanto più possibile un ambiente urbano pulito e vivibile”.

“Esprimo soddisfazione per il raggiungimento di un importante obiettivo – spiega l’assessore alle Società Partecipate Roberto Ferraioli – quello cioè di aver dotato il Comune di San Giovanni Teatino di un compattatore che vanta pochi esemplari in Abruzzo. L’obiettivo è quello di avere una società sempre più all’avanguardia, moderna, organizzata e orientata a servizi ambientali di qualità e di eccellenza per la cittadinanza”.

“Nella Giornata Mondiale dell’Ambiente – dichiara il Presidente della San Giovanni Servizi, Alessandro Feragalli – avviamo la campagna di sensibilizzazione ‘Differenziamoci’ che mira ad aumentare la consapevolezza dei cittadini verso l’ambiente e l’utilizzo delle risorse naturali, evitando con uno stile di vita virtuoso la produzione di rifiuti. I nostri mezzi diverranno dei veicoli di comunicazione e gli operatori della nostra azienda delle sentinelle dell’ambiente a cui affidiamo ogni giorno e ogni notte un servizio di igiene fondamentale per il benessere della nostra comunità, ma anche la cura della bellezza del nostro territorio.”