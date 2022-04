“I commerci dei romani” a GiocaCultura domenica 10 aprile

GIULIANOVA – Domenica prossima, 10 aprile, torna l’archeologia con “GiocaCultura”, la serie di laboratori dedicata a bambini e ragazzi, organizzata dai Musei civici e dalla Biblioteca civica “Vincenzo Bindi” di Giulianova.

Alle ore 16, nel Museo civico archeologico “Torrione La Rocca”, i bambini dai 5 agli 11 anni scopriranno il fantastico mestiere dell’archeologo attraverso una visita al museo incentrata sui commerci nell’antica Roma. I piccoli partecipanti si cimenteranno in tutte le fasi di uno scavo archeologico e infine realizzeranno un pesetto da pesca in argilla, in formato portachiavi, da poter portare a casa.

La prenotazione è obbligatoria fino a sabato 9 aprile chiamando il numero 0858021290 o scrivendo a museicivici@comune.giulianova.te.it. Le attività hanno un costo singolo di 10 euro.

Si ricorda inoltre che la Pinacoteca civica casa museo “Vincenzo Bindi” è aperta ai visitatori il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 20.