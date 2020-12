Comitato ristretto dei sindaci Asl, l’appello del sindaco di Chieti

Diego Ferrara: “L’organismo decaduto non può più stare in prorogatio. La Asl deve agevolare la convocazione come da regolamento”

CHIETI – “È necessario che il Comitato ristretto dei sindaci torni a riunirsi, il vertice è decaduto da due mesi con le elezioni ed è impensabile che il nostro comprensorio resti privo di un organo così importante per gli enti locali e per la Asl, solo perché la dirigenza generale non assicura il supporto dovuto a causa del covid”, così il sindaco di Chieti Diego Ferrara.

“Questa è la risposta che ci siamo visti pervenire a seguito di più di una sollecitazione alla direzione generale – spiega il sindaco – La Asl deve fornire solo funzioni di segreteria al Comitato, che può comunque essere convocato dalla città Presidente, ma non lo fa per via della pandemia, anzi, ci impone un regime di prorogatio, senza condividere con il territorio la possibilità di una diversa via.

L’auspicio è che si arrivi a una soluzione, visto che sì, l’emergenza c’è, ma c’è anche il modo di fare le leggi, di portare avanti l’attività amministrativa a tutti i livelli, come sta accadendo ovunque in questo momento. È necessario procedere alla nuova convocazione senza forzature e polemiche, che non si addicono né ai ruoli, né al livello istituzionale di riferimento, non solo per l’emergenza sanitaria, ma anche perché tale situazione acquista importanza maggiore anche in funzione dello screening antigenico di massa richiesto dal presidente Marsilio, come già fatto nella provincia dell’Aquila, anche sul resto della regione, nonché ai fini del vaccino anti covid che è ormai imminente.

Prorogare oltre non è pensabile, perché sebbene il Comitato abbia funzioni di indirizzo politico-amministrativo verso la Asl, c’è una non trascurabile questione di legittimità: ricostituire il Comitato e il suo vertice, decaduto con la fine del mandato sindacale precedente, serve a evitare anche che il regime di prorogatio possa provocare la nullità degli atti eventualmente posti in essere. Queste ragioni sono state già tutte sottoposte alla Asl in una missiva del 4 ottobre da parte dei sindaci, a cui il direttore generale ha risposto il 18 ottobre, dando però come unica possibilità la proroga.

A seguire abbiamo scritto anche noi, come città che ha di diritto la Presidenza, invitando la dirigenza a procedere secondo le direttive regolamentari e normative, dichiarandoci pronti a farlo noi se non ci supporteranno o se non avremo risposta, perché qui non si tratta della rivendicazione di un “potere” territoriale, ma di un diritto sancito, che Chieti come capoluogo e città maggiore della provincia non può vedersi sospeso sine die e con il periodo sensibile che ci aspetta dal punto di vista sanitario.

Un diritto che ad oggi resta disatteso e senza una giusta causa, pur essendoci procedure che possono essere assicurate nonostante la pandemia e che a malincuore ci riserviamo di far valere se non otterremo dalla Asl la possibilità di condividere una soluzione”.