Specchio ARTE: inaugurata la collana digitale di Fondazione ARIA

PESCARA – Si è svolto online l’evento di lancio di Specchio ARTE, uno spazio virtuale che vede protagonisti autori contemporanei la cui opera, che per alcuni aspetti ha tratto ispirazione dal territorio abruzzese, è stata apprezzata in Italia e all’estero; artisti che, a partire dagli ’60, continuano a essere protagonisti di mostre e animatori di nuove iniziative culturali.

Nasce in diretta online il nuovo progetto culturale di Fondazione Aria, Specchio ARTE, una collana digitale dedicata agli autori dell’arte contemporanea abruzzese. Un evento che ha unito in streaming i promotori e i protagonisti di questa iniziativa: il Presidente della Fondazione ARIA, Ottorino La Rocca, Giovanna Dello Iacono curatrice di Specchio ARTE, l’Artista Dino Colalongo introdotto dal critico Antonio Zimarino, Paolo Dell’Elce, fotografo e autore del video portrait ‘Dino’ e il regista Dino Viani, autore del cortometraggio ‘Verde Mare’, trasmesso in anteprima nel corso della serata.

Specchio ARTE si pone l’obiettivo di valorizzare l’arte contemporanea abruzzese e non solo, attraverso la produzione di ricerche inedite e contenuti originali, che spaziano dal video, alle immagini fotografiche, fino ai testi critici. Altro elemento centrale è l’accessibilità dei materiali prodotti, che trovano la collocazione nel sito dedicato alla collana www.specchioarte.it che godrà di una promozione nazionale e internazionale.

Il primo artista ospite di Specchio ARTE è stato Dino Colalongo, architetto, che indaga da anni sulle potenzialità espressive di materiali diversi come carta, ferro, corda, stoffa, realizzando opere di grande rigore geometrico. L’artista designer, come spesso è stato definito, ha potuto conversare con il critico Antonio Zimarino, commentando la proiezione di alcune sue opere e soprattutto soffermandosi sull’esperienza umana e creativa vissuta nel corso della fase di produzione dei contenuti realizzati grazie a Specchio ARTE: il video portrait ‘Dino’ a cura del fotografo Paolo Dell’Elce, il cortometraggio ‘Verde Mare’ con la regia di Dino Viani, i testi critici di Antonio Zimarino perfettamente integrati nel progetto di comunicazione a cura dell’agenzia Delloiacono Comunica.

Il dialogo fra gli autori coinvolti nell’iniziativa ha introdotto la proiezione in anteprima del cortometraggio ‘Verde Mare’ di Viani, con protagonisti Dino e Ondina Colalongo, che resterà sempre disponibile sul sito www.specchioarte.it e sul canale YouTube della Fondazione ARIA.

La collana Specchio ARTE ospiterà altri artisti durante il 2021 che saranno annunciati nel corso delle prossime settimane. Denominatore comune degli artisti invitati sarà l’attenzione riservata al linguaggio artistico che è anche patrimonio identitario ed espressione di una comunità