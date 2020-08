Come fosse l’ultimo istante, Alfredo Scogna presenta cd e libro a Guardiagrele

Appuntamento per il 14 agosto in piazza Santa Maria Maggiore a Guardiagrele. Il cd contiene dieci canzoni fra le quali quella che dà il titolo allo stesso

GUARDIAGRELE (CH) – C’è grande attesa per la serata evento di presentazione del cd e libro di Alfredo Scogna, “Come fosse l’ultimo istante”, che si terrà il 14 agosto in Piazza Santa Maria Maggiore a Guardiagrele (inizio ore 21.30). Il cd “Come fosse l’ultimo istante” contiene dieci canzoni fra le quali quella che dà il titolo allo stesso, arrangiata da Raffaele Scogna.

L’album è pubblicato per Piero Cassano Edizioni Musicali UNALIRA, su etichetta discografica EUROTEAM, ed è inciso nello studio di registrazione dello stesso Piero Cassano. Lorena Bassano, la manager dell’etichetta stessa, ha accolto entusiasticamente il progetto di Alfredo Scogna. Piero Cassano, artista entrato nella storia della musica italiana per essere stato cofondatore e colonna portante dei Matia Bazar, ma anche per le sue produzioni per grandi artisti quali Mina, Eros Ramazzotti e Anna Oxa, è diventato nel corso degli ultimi anni un amico importantissimo per Alfredo Scogna.

Fra gli ospiti del disco ci sono Amedeo Bianchi, storico sassofonista di Antonello Venditti e Simona Colonna, ospite d’onore al Premio Tenco 2019. Il cd è un album teatrale, è canzone teatrale. È intenzione dell’autore di portarlo in giro in ogni regione d’Italia in un tour che toccherà teatri e location particolari nelle quali immergersi nell’ascolto puro e nudo delle canzoni dove Alfredo Scogna potrà mettere in risalto le particolarità del posto in cui suonerà.

Così Alfredo Scogna descrive questo suo nuovo lavoro discografico:

“Nei miei tanti viaggi ho conosciuto persone ed artisti quali Piero Cassano e i Sulutumana, che hanno in qualche modo risvegliato in me la voglia di fare musica. Ho così maturato l’idea di incidere un cd con molta profondità e verità teatrale. Questo disco è l’inizio di un mio nuovo percorso: traccia la fine delle mie avventure musicali precedenti e rappresenta il primo passo di una mia nuova vita artistica. Il fatto di avere ora accanto degli artisti di spessore mi stimola a dare il meglio.

Le dieci canzoni contenute in “Come fosse l’ultimo istante” hanno dei riferimenti alla Lombardia, all’Abruzzo e a Guardiagrele. Il cd raccoglie tutti i miei stati d’animo e mi apre nuovi orizzonti: oggi sono più cauto, tranquillo e vedo il mondo in modo più positivo. In precedenza le mie canzoni erano delle vere e proprie visioni terapeutiche che mi facevano bene perché ero ferito da problemi e situazioni che non riuscivo a capire: scrivendo mi guardavo allo specchio per cercare di stare meglio. Oggi, invece, la mia scrittura entra in una nuova fase in cui mi pongo più da osservatore, da abitante di questo mondo che ne esplora gli accadimenti e le azioni. Con questo disco ho capito quanto sia importante osservare il mondo dall’esterno e ho acquisito una focalizzazione diversa di ciò che accade”.

Legato imprescindibilmente al cd è il libro omonimo pubblicato da Masciulli Edizioni: “Come fosse l’ultimo istante” è un diario particolare e suggestivo, una raccolta “fuori e dentro il tempo”.

Contiene infatti pensieri personali raccolti durante dieci lunghi anni di viaggi in giro per il mondo da Alfredo Scogna. Sono tutte frasi concentrate che racchiudono ognuna un mondo: la bellezza di questo libro sta nel fatto che si può leggere una frase e mantenerla poi in testa per tutto il giorno aprendo così una vera e propria “realtà del momento” in cui immergersi. Tante di queste frasi sono anche pezzi di canzoni non concluse che poi sono state inserite nel libro.

Ci sono citazioni dell’incontro con Ivan Graziani: Lugano entra nella vita di Alfredo Scogna perché la moglie del grande cantautore scomparso nel 1999 lo incaricò di fare un evento alla tv svizzera su di lui. Lì conobbe anche i Sulutumana facendo così partire un processo di incontri infinito con tante persone che poi sono nel tempo andate ad arricchire la vita di Scogna artisticamente, intellettualmente e spiritualmente.

I Sulutumana, band lombarda capitanata da Gian Battista Galli, autore della prefazione del libro, sono legati ormai da anni ad Alfredo Scogna da un rapporto artistico ed umano di grande stima reciproca e molti pensieri nel libro riguardano anche loro. Fra gli altri ci sono anche pensieri su Radio Italia e la comunità abruzzese che ha sede a Milano. La copertina di “Come fosse l’ultimo istante” è stata realizzata da Nadir, contrabbassista dei Sulutumana, ma anche disegnatore.

L’evento del 14 agosto in Piazza Santa Maria Maggiore a Guardiagrele è organizzato dal Comune di Guardiagrele Assessorato Turismo e Cultura.