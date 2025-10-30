Coltiviamo la Cultura: dimore storiche aperte in Abruzzo

REGIONE – In occasione della Giornata Nazionale dell’Agricoltura, domenica 9 novembre, torna “Coltiviamo la Cultura – Festa dell’Agricoltura nelle Dimore Storiche”, un’iniziativa promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane ETS per celebrare il legame tra cultura, agricoltura e territorio.

L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, coinvolgerà oltre 50 dimore storiche in 15 regioni italiane che apriranno le loro porte ai visitatori per raccontare come, attraverso l’agricoltura, l’enoturismo e la valorizzazione del patrimonio artistico, le dimore contribuiscano ogni giorno allo sviluppo economico e culturale delle comunità locali. Il pubblico potrà partecipare a degustazioni, laboratori, mercatini, conferenze e workshop, oltre a visite guidate. Un’occasione preziosa per conoscere da vicino la ricchezza del patrimonio rurale e il legame profondo che unisce le residenze storiche al mondo produttivo agricolo e artigianale.

Di seguito l’elenco delle dimore che apriranno al pubblico domenica 9 novembre in Abruzzo:

· Convento di Spoltore, Spoltore (PE)

· Palazzo D’Alessandro, Caporciano (AQ)

· Palazzo Tilli, Casoli (CH)