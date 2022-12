Colombo: “amaro in bocca per queste battute d’arresto e inaspettate”

PESCARA – Alberto Colombo tecnico del Pescara durante la festa di Natale, avvenuta lunedì scorso ha commentato così la vittoria ottenuta contro il Monopoli e l’affetto con il quale la città stessa ha accolto il tecnico: “Sono contento che questa sia una serata di festa poteva essere una serata di funerale è arrivata la vittoria (domenica) oggi siamo tutti più sorridenti sono orgoglioso del tributo datomi dal pubblico di Monopoli questo fa capire quanto di buono è stato fatto quindi vuol dire che ho lasciato un bel ricordo, ma ciò spero che possa avvenire un domani anche con la città di Pescara”.

La fine dell’anno si avvicina ed è naturale iniziare a fare un primo bilancio arrivare sotto natale con tutti questi punti in classifica nessuno lo avrebbe pensato. Lei è sorpreso di questo andamento?

“Ma credo entrambe le cose – dichiara Colombo – nel senso che nessuno si sarebbe aspettato all’inizio dell’anno anche se ultimamente io non ho mai pensato a una specie di calendario con punti ammessi alle varie partite e un percorso talmente nuovo che bisognava affrontare di giornata in giornata e così come sarà da adesso in avanti è per cui nessuno si era fatto dei programmi. In un contesto con tutta la squadra praticamente nuova ci vuole un po’ più di tempo, oggi siamo più rammaricati per il periodo storto che abbiamo appena vissuto e sostanzialmente dobbiamo ancora dimostrare al di là della vittoria di ieri di aver superato il momento. Se avessimo fatto magari questa quarta sconfitta diluite nell’arco delle 18 partite oggi parleremo di qualcosa di diverso. Invece c’è un po’ di amaro in bocca per queste battute d’arresto e inaspettate non tanto contro il Catanzaro ma quella col Taranto perché anche la prestazione è stata nettamente al di sotto delle aspettative. Dobbiamo prenderne atto che abbiamo in rosa tanti ragazzi è come sempre si valuta nel momento di difficoltà la squadra probabilmente abbiamo dovuto assestarci anche a livello mentale ma a livello di gruppo e cercare di reagire e forse in modo tardivo meglio tardi che mai”.

Per quanto concerne la partita che il Pescara disputerà Domenica contro il Picerno all’ora di pranzo Sommariva sostituirà l’infortunato Plizzari (che rientrerà nella gara contro il Crotone a gennaio) mentre con tutta probabilità sarà riconfermata la coppia difensiva Brosco – Boben. Il costo dei biglietti è stato aumentato di 0.50 per beneficenza.