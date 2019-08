Abruzzo On Stage, stage e concorso di Danza a Roseto

Dal 2 al 4 agosto presso il Villaggio Lido D’Abruzzo si svolgerà una tre giorni di dance workshop mentre il 4 agosto spazio al dance contest

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Per gli amanti della danza tre giorni di workshop a Roseto. Si svolgerà infatti dal 2 al 4 agosto Abruzzo on Stage presso il Villaggio Lido d’Abruzzo. Si possono ricevere informazioni scrivendo a abruzzo.onstage@gmail.com mentre per chi volesse informazioni sui professionisti che terranno gli stage vi rimandiamo al programma e gli insegnanti qui di seguito. Quindi alcune informazioni per chi vuole partecipare al Dance Contest del 4 agosto.

PROGRAMMA

2 AGOSTO

10:00 Accoglienza

11:00 Intermedio Contemporary Modern, Saba e Fede

12:00 Avanzato Contemporary Modern, Saba e Fede

14:00 Intermedio Contemporary, Joshua Pelatzky

15:00 Avanzato Contemporary, Joshua Pelatzky

16:00 Intermedio Contemporary, Gabriele Esposito

17:00 Avanzato Contemporary, Gabriele Esposito

3 AGOSTO

10:00 Yoga for Dancers, Laura Di Giuseppe

11:00 Intermedio Modern, Michele Assaf

12:00 Avanzato Modern, Michele Assaf

14:00 Intermedio Contemporary Contact, Ann Charlotte e Thibault Colomb

15:00 Avanzato Contemporary Contact, Ann Charlotte e Thibault Colomb

16:00 Intermedio Modern, Gianluca Lanzillotta

17:00 Avanzato Modern, Gianluca Lanzillotta

4 AGOSTO

10:00 Intermedio Danza Classica, Francesco Vantaggio

11:00 Avanzato Danza Classica, Francesco Vantaggio

12:00 Intermedio Modern Contemporary, Fabrizio Prolli

13:00 Avanzato Modern Contemporary, Fabrizio Prolli

14:00 Intermedio Contemporary, Francesco Gammino

15:00 Avanzato Contemporary, Francesco Gammino

4 AGOSTO: CONCORSO

17:00: Concorso di Abruzzo on Stage presso Piazza Ponno (Rotonda Nord – Lungomare di Roseto)

Di seguito i maestri, professionisti della danza che terranno lezione in questi tre giorni:

Michele Assaf, MODERN

Federica Angelozzi e Sabatino D’Eustacchio, CONTEMPORARY MODERN

Joshua Pelatzky, CONTEMPORARY

Gabriele Esposito, CONTEMPORARY

Ann Charlotte e Thibault Colomb, CONTEMPORARY CONTACT

Gianluca Lanzillotta, MODERN

Fabrizio Prolli, MODERN CONTEMPORARY

Francesco Gammino, CONTEMPORARY

Laura Di Giuseppe, YOGA FOR DANCERS

Francesco Vantaggio, SPECIAL GUEST dall’Opera di Parigi. CLASSICO

DANZA CONTEST, INFO SUL CONCORSO

Come anticipato si svolgerà il 4 agosto il concorso di Abruzzo on Stage. A tutti i partecipanti del concorso di danza del 4 agosto l’organizzazione comunica che l’accoglienza sarà effettuata presso l’Hotel Manè in via Somalia 15, adiacente al palco situato in Piazza Ponno di Roseto degli Abruzzi. Si prega di presentarsi dalle 16:00 alle 18:00 per consegnare le tracce tramite chiavetta usb. Alle 20:30 avrà inizio il concorso.