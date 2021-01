Collegio Uninominale Teramo, D’Alberto chiede Assemblea dei Sindaci

Soddisfatto per il no della provincia alla cancellazione del collegio uninominale di Teramo; ora vuole un atto da portare in Regione

TERAMO – Il Sindaco Gianguido D’Alberto esprime soddisfazione per l’approvazione, da parte del Consiglio Provinciale, della delibera che sancisce la contrarietà all’ipotesi di cancellazione del Collegio elettorale uninominale di Teramo. La delibera, che fa seguito ad analogo provvedimento assunto dal Consiglio comunale di Teramo, è un significativo passo per la mobilitazione del territorio.

Ora il Sindaco auspica che venga al più presto convocata, come da lui stesso già richiesto, l’Assemblea dei Sindaci per poter così produrre congiuntamente un documento da indirizzare alla Regione. E’ infatti indispensabile, per scongiurare l’attuazione del progetto, che le istituzioni si muovano con equità e unità di intenti e che la Regione si faccia interprete della volontà del territorio, facendo anche proprie le iniziative che le istituzioni teramane porranno in essere per allontanare definitivamente il proposito.