Coldiretti: i primi tredici cuochi contadini d’Abruzzo

A Lanciano ieri consegnate le giacche degli Agrichef di Campagna Amica

LANCIANO (CH) – Sono tredici, e precisamente undici donne e due uomini, i primi cuochi-contadini a cui, ieri mattina, è stato riconosciuto il titolo di Agrichef di Campagna Amica, al termine di un corso di quattro giorni che si è svolto nell’agriturismo Caniloro di Lanciano.

Trenta ore di lezioni pratiche e teoriche, promosse da Coldiretti Abruzzo, in cui gli imprenditori agrituristici di campagna Amica si sono cimentati ai fornelli per approcciare in modo nuovo la ristorazione di campagna. Tanti gli argomenti trattati: dalle tecniche di cottura e di conservazione alle modalità di impiattamento, dal mise en place fino ad arrivare alla gestione dei tempi di preparazione. In una parola: valorizzare i prodotti agricoli attraverso le ricette tradizionali innovandole però sia sul piano tecnico che di ristorazione. Insomma, non solo agricoltori ma “cuochi” ma con un concreto legame con l’agricoltura.

Ieri mattina, la consegna degli attesti e delle giacche da agrichef con tanto di marchio e nominativo alla presenza del presidente di Terranostra Abruzzo Gabriele Maiezza, del presidente dell’associazione Agrimercato d’Abruzzo Giuseppe Scorrano e del direttore di Coldiretti Chieti Luca Canala che ha sottolineato “l’importanza dell’Agrichef nell’ambito del progetto Coldiretti che punta a creare un valore aggiunto e un servizio migliore dell’azienda agrituristica alimentando il concetto della reputazione e l’attenzione del consumatore verso cosa mangia”.

Canala ha anche sottolineato che il concetto di Agrichef è “un ulteriore tassello della multifunzionalità dell’agricoltura, capace di potenziare e valorizzare anche le realtà aziendali delle aree interne e svantaggiate e quindi potenzialmente con minori opportunità di crescita”.

Questi i primi agrichef d’Abruzzo: Giuseppina Di Nardo e Elisabetta Abbonizio dell’Azienda agrituristica Caniloro di Lanciano; Margherita Scorrano dell’Azienda agrituristica Scorrano Giuseppe di Pianella; Giuseppe De Julis dell’azienda agricola Pepe SA di Torano Nuovo; Grazia Bilanzola e Anna Bilanzola dell’Azienda agricola Bilanzola Francesco di Pietracamela; Linda Verratti dell’azienda agrituristica La Civetta nel Camino di Casoli; Ilenia Di Mercurio e Martina Di Mercurio della Soc Agricola Di Mercurio Costantino e Dante di Arsita; Marina Tatasciore dell’Agriturismo Marina di Ortona; Marialaura Di Giacomo dell’Azienda agrituristica Di Giacomo Sandro di Pianella; Melania Chiappini dell’azienda agricola Chiappini Melania di Pianella; Francesco Stromei dell’Azienda agrituristica La Torretta di Tocco da Casauria.