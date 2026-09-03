Cocciniglia, Radica (ALI Abruzzo): «Regione e Comuni insieme, serve un tavolo urgente»

PINETO – «Condividiamo la sollecitazione avanzata dal sindaco di Pineto, Alberto Dell’Orletta: i Comuni non possono essere lasciati soli di fronte all’avanzata della cocciniglia». È il commento di Angelo Radica, presidente di ALI Abruzzo, che richiama la necessità di un intervento immediato da parte della Regione e di un tavolo di coordinamento con le amministrazioni coinvolte.

Radica sottolinea come l’impegno messo in campo dal Comune di Pineto, anche sul fronte della prevenzione, sia significativo e meritevole. Proprio da queste attività emergono però dati allarmanti sullo stato di salute del patrimonio arboreo, che richiedono una risposta tempestiva e coordinata. La cocciniglia, infatti, non riguarda solo Pineto: le pinete costiere rappresentano un presidio ambientale di valore strategico, oltre a essere un elemento identitario della regione.

Per questo, Radica ribadisce l’urgenza di convocare un tavolo operativo con Regione e Comuni colpiti, per definire risorse, tempi e modalità di intervento. Una collaborazione strutturata, necessaria per affrontare una piaga che sta compromettendo un patrimonio naturale che l’Abruzzo non può permettersi di perdere.