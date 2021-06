CNA Abruzzo, eletti i vertici di Artistico e tradizionale, Federmoda e Fita

Francesco Carullo nuovo Presidente di Artistico e Tradizionale, Giovanni Di Michele di Federmoda e Luciana Ferrone di Fita

PESCARA – Al via dalla scorsa settimana la campagna congressuale della Cna Abruzzo, che culminerà a fine luglio con l’assemblea regionale. In attesa degli appuntamenti delle cinque strutture provinciali, sono in corso gli incontri di Unioni di mestiere e raggruppamenti di interesse. Tre, sin qui, i vertici rinnovati: si tratta di Artistico e tradizionale, Federmoda e Fita (trasporti). Francesco Carullo, falegname di Orsogna specializzato nell’utilizzo di tecnologie avanzate, è stato confermato per il secondo mandato alla presidenza regionale di Cna Artistico e tradizionale: designato nei giorni scorsi componente del consiglio di amministrazione dell’Ente Mostra dell’artigianato artistico di Guardiagrele, è stato protagonista nel corso del suo primo mandato di importanti iniziative, quali la mostra di strumenti musicali artistici avvenuta al Marrucino di Chieti nel corso della manifestazione “Amami teatro”, e della mostra delle eccellenze dell’artigianato artistico abruzzese presentate a Matera nel 2019 in occasione della designazione della città dei Sassi quale capitale europea della cultura.

I problemi delle imprese della moda, settore tra i più fortemente penalizzati dai mesi della pandemia, sono stati invece al centro di un webinar che ha eletto il nuovo presidente regionale di Cna Federmoda Abruzzo, Giovanni Di Michele. Storico nome dell’imprenditoria teramana dell’abbigliamento, della pelletteria e della moda, Di Michele è anche presidente di una prestigiosa struttura formativa come l’Its Moda di Pescara.

Luciana Ferrone (nella foto), pescarese, imprenditrice del settore della logistica e dei trasporti, presidente uscente di Cna Impresa Donna, è stata infine designata alla presidenza di Cna Fita Abruzzo, la combattiva categoria degli autotrasportatori protagonista in questi anni di importanti battaglie su sicurezza e caro-pedaggi. La Ferrone guiderà l’Unione dopo Gianluca Carota (confermato come portavoce del settore merci) nel prossimo quadriennio. Con William Facchinetti coordinatore, sono stati indicati nella presidenza anche i rappresentanti delle altre categorie del trasporto: Antonella Di Passio (Ncc bus), Antonio Tulliani (Ncc auto) e Daniele Grandis (taxi).