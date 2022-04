C.N. Salerno – Pescara Pallanuoto, la presentazione della partita

PESCARA – Il doppio successo dello scorso fine settimana ha consentito al Pescara Pallanuoto di puntellare la seconda posizione, che però adesso va difesa nelle otto giornate di campionato che mancano alla fine del torneo. Il primo scoglio si chiama proprio C.N. Salerno, affrontato e battuto domenica scorsa alle Naiadi, che per uno strano incastro del calendario torna davanti ai biancazzurri in una sorta di return-match in programma domani pomeriggio alla piscina Vitale, con inizio alo ore 16.

I campani, probabilmente insieme ai cugini dell’Arechi, rappresentano le squadre in grado di insidiare l’accesso ai play-off dei biancazzurri, nonostante il divario in classifica tra le due formazioni sia in questo momento ampio. In casa Pescara, l’ottimo cammino fatto fin qui, con 9 vittorie su 10 partite giocate, ha creato la giusta consapevolezza e ormai l’obiettivo play-off non è più un segreto.

“Con il percorso fatto e la classifica che abbiamo è chiaro che l’idea di prenderci uno dei primi due posti ce l’abbiamo tutti” dice mister Franco Di Fulvio. “Dall’altro lato, sappiamo che da qui a fine torneo ci aspetta un calendario tosto: abbiamo le due salernitane in trasferta, che credo siano le squadre con cui ci giocheremo la seconda piazza, considerato che Ischia appare un gradino sopra tutte le altre. In questo momento non vogliamo fare calcoli: se giochiamo come domenica scorsa possiamo fare risultato, altrimenti sarà complicato”.

Per la trasferta di Salerno mister Franco Di Fulvio può contare su 14 giocatori, tra cui scegliere i 13 da portare in Campania.

Morretti, Mancini, Castagna, Di Fulvio, De Luca, Furio, Giordano, Cerasoli, Micheletti, De Vincentiis, Pelliccione, Recchia, Ferragatti, Prosperi.