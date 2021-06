Club Aquatico Pescara – Piacenza Pallanuoto 15-7: il racconto del match

PESCARA – Il Club Aquatico Pescara batte ancora il Piacenza e conquista la finale per l’accesso alla serie A2 maschile di pallanuoto. Se la prima partita poteva essere considerata una sorpresa, stasera alla piscina Chieti scalo le calottine orange hanno confermato e a tratti dominato. In finale il Club Aquatico troverà l’ostacolo President Bologna, sabato 10 luglio (la prima a Bologna).

Ma andiamo al racconto del match. C’è ovviamente grande tensione agonistica allo start della seconda gara di semifinale play-off. Il Club Aquatico parte dal vantaggio della vittoria in trasferta, il Piacenza invece cerca di portare lo scontro allo spareggio. Il primo parziale è di marca pescarese, la squadra di Paolo Bocchia parte davvero fortissimo e piazza un 5-2 che sorprende gli emiliani. Il Piacenza cerca di riprendersi e lo fa nel secondo tempo, che si chiude in parità (1-1), mettendo in mostra i suoi uomini migliori Molnar e Merlo.

Parte la rimonta del Piacenza? Lo si potrebbe immaginare, in realtà la formazione ospite ci prova all’inizio del terzo periodo e va anche segno, ma il Club Aquatico resiste. Resiste, c’è, e anzi con il passare dei minuti ottiene un vantaggio dilagante, segno di una condizione eccezionale. Il 12-6 che conclude il terzo tempo (le ultime due reti di Provenzano e De Ioris sembrano quasi una sentenza) è un parziale difficilmente recuperabile. Ora manca l’ultimo sforzo, ma guai a rilassarsi come ama ripetere l’allenatore pescarese.

Il periodo finale comincia con un ritmo inferiore rispetto al precedente, il Piacenza trova qualche spazio in più per alcuni assalti disperati, ma l’impressione è che il Club Aquatico sia in controllo. Segna Merlo, controbatte Ruscitti, poi Ruscitti realizza ancora e la forbice aumenta fino al 14-7. Subito dopo il 15-7 è di Iervese, insomma il Piacenza non c’è più mentre i pescaresi giocano sulle ali dell’entusiasmo. Miglior marcatore, De Ioris con 6 centri personali.

Il presidente Riccardo Fustinoni: “Un’emozione indescrivibile, siamo davvero orgogliosi, grazie anche al nostro pubblico che finalmente ha potuto seguirci. Prestazione fantastica, solo complimenti ai ragazzi e al tecnico. Il Bologna? Uno squadrone. Però, arrivati a questo punto, perché non giocarcela fino alla fine?”.

TABELLINO

CLUB AQUATICO PESCARA – PIACENZA PALLANUOTO 2018: 15-7

CLUB AQUATICO PESCARA: Morretti, Colasante, Sarnicola,Di Nardo, De Ioris 6, Delle Monache 1, Magnante 1, Provenzano 3, Iervese 2, Di Fonzo, Ruscitti 2, Prosperi, Giammarco. All. Bocchia.

PIACENZA PALLANUOTO 2018: Bernardi, Branca 1, Casella, Clini, Frodà, Martini, Merlo 3, Puglisi, Lombella, Molnar 3, Zanolli, Lamoure, Paradiso. All. Lombella.