Club Aquatico – Pescara Pallanuoto: la presentazione del match

PESCARA – Torna in vasca il Pescara Pallanuoto, ospite domani alle 13 alla piscina Il Passetto di Ancona del Club Aquatico, nel derby tutto pescarese previsto nella quarta giornata del campionato di serie B. I biancazzurri arrivano all’appuntamento dopo aver ottenuto due vittorie nelle prime due giornate e il riposo forzato dello scorso fine settimana per il rinvio della sfida contro Bologna. La squadra ne ha approfittato per disputare un’amichevole contro Perugia, anche per non perdere il ritmo partita. In settimana il Delfino si è regolarmente allenato nella piscina di Camillo Spadano Fitness, dove agli ordini di mister Franco Di Fulvio la squadra ha alternato lavoro atletico e tecnico in vista del nuovo impegno di campionato.

“La cosa che dispiace è il dover disputare il derby lontano da Pescara”, analizza Di Fulvio alla vigilia della sfida. “Penso che in altre circostanze questa sarebbe stata una festa per la nostra pallanuoto, invece tra Le Naiadi chiuse e l’assenza di pubblico è inevitabile che la sfida perda qualcosa”. Poi si concentra sulla partita: “Ce la giochiamo con tanta voglia e tanto entusiasmo. Andiamo in vasca consapevoli che troveremo davanti a noi un avversario forte, ma anche consci delle nostre qualità. Sabato scorso nell’amichevole contro Perugia ho visto cose buone e cose meno buone, su cui abbiamo cercato di lavorare in settimana. Mi aspetto una partita molto interessante tra ragazzi che si conoscono bene”.

Questi i convocati di Franco Di Fulvio per la sfida contro il Club Aquatico:

Febbo, Mancini, Cipriani, De Vincentiis, Bogni, Castagna, Giordano, Cerasoli, Micheletti, D’Aloisio, Fazzolari, Santarelli, Ferragatti, Recchia.