Domenica 8 e lunedì 9 Marzo 2022 ore 21 in scena lo spettacolo di Francesco Piccolo, regia di Giorgio Gallione per la stagione teatrale 2021-2022 “Rinascita”

PESCARA – La Baltimore Production presenta, per la stagione teatrale 2021-2022 “Rinascita” lo spettacolo “La mia vita raccontata male”, con l’artista di fama nazionale Claudio Bisio di Francesco Piccolo, regia di Giorgio Gallione. Andrà in scena Domenica 8 e Lunedì 9 Marzo 2022 alle ore 21:00 presso il Teatro Massimo Pescara.

La storia un po’ romanzo di formazione, un po’ biografia divertita e pensosa, un po’ catalogo degli inciampi e dell’allegria del vivere, ci segnala che se è vero che ci mettiamo una vita intera a diventare noi stessi, quando guardiamo all’indietro la strada è ben segnalata da una scia di scelte, intuizioni, attimi, folgorazioni e sbagli, spesso tragicomici o paradossali. Attingendo dall’enorme e variegato patrimonio letterario di Francesco Piccolo, lo spettacolo si dipana in una eccentrica sequenza di racconti e situazioni che inesorabilmente e bizzarramente costruiscono una vita che si specchia in quella di tutti.

Dalla prima fidanzata alle gemelle Kessler, dai mondiali di calcio all’impegno politico, dall’educazione sentimentale alla famiglia o alla paternità, dall’Italia spensierata di ieri a quella sbalestrata di oggi, fino alle scelte professionali e artistiche che inciampano in Bertolt Brecht o si intrecciano con Mara Venier, lo spettacolo, montato in un continuo perfido e divertentissimo ping-pong tra vita pubblica e privata, reale e romanzata, racconta “male”, in musica e parole, tutto ciò che per scelta o per caso concorre a fare di noi quello che siamo.

Domenica 8 e Lunedì 9 Marzo 2022 ore 21:00.

