Città Sant’Angelo, ecco la Giunta Perazzetti e le novità

Deleghe a tutti gli eletti in maggioranza ed emolumenti tagliati del 15% agli assessori

CITTA’ SANT’ANGELO (PE) – Il sindaco di Città Sant’Angelo Matteo Perazzetti ha varato la sua Giunta introducendo due novità : assegnazione delle deleghe a tutti gli eletti in maggioranza e taglio degli emolumenti del 15% agli assessori.

Con la motivazione che tutti devono assumersi la propria responsabilità amministrativa e partecipare al bene comune dei cittadini, Perazzetti ha reso nota la scelta di assegnare una delega a ognuno degli undici eletti della lista SiAmo.

Due le deleghe che il gruppo ha coniato ex-novo: Tutela del centro storico e del patrimonio architettonico, e quella alle Botteghe storiche e agli artigiani.

Tre i componenti di sesso maschile, due le donne nell’Esecutivo comunale, nel pieno rispetto della quota rosa fissata al 40%. Per tutti e 5 sarà attuato un taglio del 15% sull’emolumento, che si assomma al taglio del 10% già applicato dalla precedente amministrazione, “perché il Comune è in crisi e i primi a dover fare un sacrificio devono essere i ‘primi’ cittadini”, sottolinea Perazzetti.

Il sindaco ha tenuto per sé le importanti deleghe all’Agricoltura, “per sviluppare al meglio progetti e fondi regionali destinati ad ampliare le opportunità di lancio delle eccellenze agricole angolane”, e piacerebbe sviluppare con progetti regionali per ampliare le opportunità delle eccellenze angolane”, e ai Lavori pubblici, con il mirino puntato “alla risoluzione del dissesto idrogeologico e al grande progetto della riviera angolana, sempre in sinergia con la Regione”.

Il vice sindaco è Lucia Travaglini: la prima degli eletti (con 951 voti) sarà assessore a Servizi sociali e scolastici, Risorse umane, Turismo e Pari opportunità. Marcello Di Gregorio, invece, è stato investito assessore a Bilancio, Urbanistica, Commercio e Tutela del centro storico e del patrimonio architettonico e commercio. A Maurizio Valloreo, all’opposizione con Travaglini e Perazzetti nell’ultimo quinquennio, gli assessorati a Sanità, Ambiente, Demanio, Gemellaggi e Servizi cimiteriali e anagrafe. Lucia Rapagnetta, unica eletta in quota Lega, sarà assessore a Società partecipate, Igiene urbana, Viabilità e contenzioso.

Antonio Plevano, infine, ricoprirà la carica di Presidente del Consiglio comunale.

LE ALTRE DELEGHE

Antonio Romano: Attività sportive

Francesco Polinesi: Politiche giovanili

Ernestina Caralla: Cultura, Eventi e manifestazione

Arianna Spacco: Botteghe storiche, artigiani e piccolo commercio

Paolo Giovannoli: Manutenzione, Verde pubblico

Lucio D’Anteo: Patrimonio e tributi