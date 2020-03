Città Sant’Angelo, consegna a domicilio: ecco le modalità

CITTÁ SANT’ANGELO – “Stante l’evolversi della situazione, ed il numero crescente di richieste, cerchiamo di ottimizzare il Sevizio di consegna a domicilio nel modo che segue. Il servizio è riservato esclusivamente a: persone anziane, immunodepresse, affette da plurimorbilita, sole e a famiglie in isolamento fiduciario /quarantena, che non possano provvedere per mezzo di altri familiari” lo riferisca il Comune di Città Sant’Angelo che spiega nel dettaglio come fare:

PER LA CONSEGNA DEI FARMACI A DOMICILIO LA MODALITÀ È LA SEGUENTE:

CONTATTO 1 – Croce Angolana 339 72 10 671

Procedura:

Contattare il proprio medico, e far preparare le impegnative che saranno conservate nello studio, fino al passaggio degli operatori autorizzati. Comunicare alla Croce Angolana

-avvenuto contatto medico

-proprio indirizzo

Nei giorni Mercoledì e Venerdì la Croce Angolana e la Modavi, effettueranno il ritiro impegnative dai medici, prelevamento farmaci nelle 3 farmacie del territorio e, in giornata, consegna farmaci a domicilio.

PER LA CONSEGNA DELLA SPESA A DOMICILIO LA MODALITÀ È LA SEGUENTE:

CONTATTO 2 – Croce Angolana 339 81 32 049

PROCEDURA

contattare il numero riportato comunicare elenco beni (SOLO DI PRIMA NECESSITÀ)

Le consegne saranno effettuate nei giorni MARTEDÌ e VENERDÌ in giornata. Per avere la spesa il MARTEDÌ contattare il numero riportato entro LUNEDI alle ore 17.30. Per avere la spesa il VENERDÌ, contattare il numero riportato entro GIOVEDÌ alle ore 17.30. Entrambi i numeri sono attivi tutti i giorni da ore 8 a ore 20.

I pagamenti di farmaci e spesa, saranno rimandati ad un secondo tempo, grazie alla disponibilità delle farmacie ed esercizi commerciali del territorio comunale di Città Sant’Angelo. Verranno registrati in fotocopia con vidimazione del volontario che effettua la consegna.

Non è un sevizio aperto a tutti, si prega di contattare SOLO se rientranti nelle categorie elencate.