Città Sant’Angelo, approvato il bilancio di previsione 2022/2024

CITTÁ SANT’ANGELO – Il Bilancio di previsione approvato ieri in anticipo rispetto alla scadenza del 31 maggio si caratterizza per un trend positivo sotto diversi aspetti, così come acclarato dalla relazione del collegio dei revisori a partire dall’indebitamento pro capite che vede un graduale decremento del 10% nel triennio 2022-24, non si è fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria, con conseguente risparmio degli interessi relativi, un netto miglioramento della situazione di cassa che passa dai 381.000 euro del 2019 ai 3.218.000 del 2022, confermata la spesa sul sociale, pari a 1776000 euro di cui 673.000 finanziati da fondi dell’ambito sociale, e che ha visto un incremento del 30% per spese d’assistenza scolastica e trasporto disabili. Importanti stanziamenti sono stati fatti per l’incremento del personale dell’Ente: 2 operai, 5 VVUU, una conversione da part time a full time, oltre all’assunzione di 2 lavoratori appartenenti a categorie protette – il tutto per uno stanziamento di 159000 euro.

Verranno inoltre cantierati nel 2022 10 milioni di euro di opere pubbliche: in fase di soluzione le acque bianche, prevista la riqualificazione di via Salara, il rifacimento della scarpata del giardino comunale e i lavori nel parcheggio De Cecco. Verranno messi a bando 1milione e 800 per la scuola Ritucci, 1milione e 100 per la scuola Giansante per l’efficientamento energetico, 800mila per la Fabbiani. La strada Piomba Saline vedrà a breve la pista ciclabile e siamo in corsa per reperire fondi per 12 milioni del Pnrr, e poi fondi per gli asilo nido, bonus palestre per il rifacimento dei locali degli istituti scolastici, 5 milioni per la rigenerazione urbana per il centro storico e Villa Cipressi oltre alla riqualificazione degli spazi sportivi con il bando Sport e Periferie. Insomma un 2022 importante che vedrà impegnati 22milioni di euro, ovvero la metà di quelli preventivati per il piano triennale, amministrazione che lavora per Città Sant’Angelo e per la cittadinanza attingendo a tutti i finanziamenti possibili per non gravare sulle tasche dei residenti.