Bocce, Roseto in rosa partecipa al Campionato Femminile

ROSETO DEGLI ABRUZZI – É un bilancio positivo quello stilato dal Presidente Regionale FIB Abruzzo Gregorio Gregori dopo l’avvio dei Campionati Nazionali di Promozione, che vede sessanta Società partecipanti da tutte le province abruzzesi e nello specifico sei nella prima categoria, tredici nella seconda e quaranta nella terza. Una Società partecipante anche nel Campionato Femminile, con la squadra del Circolo Bocciofilo Rosetano “Roseto in rosa” costituita dalle atlete Stefania Centorame, Velentina Sacchetti, Francesca De Angelis e Marisa Schiavoni. Ad allenarle Nicola Sacchetti mentre il Dirigente accompagnatore è Serafino Petrini.

In previsione, nei prossimi mesi, i Campionati Provinciali che avranno luogo nelle varie province tra fine giugno e luglio, cui seguiranno i Campionati Regionali.

Alta l’attenzione anche sul fronte formazione dove è stato da poco formato un Assistente Tecnico Paralimpico di Specialita’ (dir-hf) ma anche tra i dirigenti con un nuovo corso nazionale che i presidenti di società potranno frequentare in giugno.

“Dopo due anni molto difficili, si torna finalmente a respirare una maggiore serenità. L’impegno che non è mai venuto meno sta dando i suoi frutti e continueremo a lavorare per ottenere buoni risultati in diversi ambiti” ha dichiarato il Presidente Regionale FIB Abruzzo Gregorio Gregori.