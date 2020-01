Cineforum e percorsi con gli psicologi: i nuovi laboratori ASC

PESCARA – L’Associazione Arte Suoni Colori annuncia nuovi laboratori per il bimestre febbraio-marzo, mentre proseguono come da programma gli incontri a tema Musicoterapia guidati da Rogerio Celestino (il mese prossimo a Civitaquana e Carpineto della Nora, da marzo a Montebello di Bertona).

Il partenariato con l’A.G.S. – Associazione Gianni Silvidii avrà come frutto il Cineforum, in partenza a Civitaquana (il martedì, dal 4 febbraio), al Centro Esploratorio di Villa Oliveti (il giovedì, dal 6 febbraio) e nella scuola secondaria di Rosciano, in orario scolastico (il mercoledì, dal 19 febbraio) con il contributo dei volontari e delle psicologhe Silvia Pasqualone e Monica Abbonizio. Partendo dalla forza comunicativa del cinema, il Laboratorio permetterà ai partecipanti di riflettere su grandi temi quali l’incontro e l’amore, per poi guidarli nella produzione di contenuti originali sottoforma ad esempio di fumetti o scenette teatrali.

Il lavoro con alunni e insegnanti coinvolgerà anche la scuola primaria di Rosciano con il laboratorio di Arti Visive, che partirà lunedì 17 febbraio sotto la guida della presidentessa volontaria Stefania Silvidii e con la collaborazione della psicologa Maria Fanizi: il binomio arte-psicologia si propone di lavorare a tutto tondo con i bambini, coinvolgendoli nella creazione artistica in maniera formativa e originale.

L’attenzione per il benessere psicologico di grandi e piccini sarà al centro dei tre incontri (2 e 16 febbraio; 1° marzo) a cura dell’Associazione Psicologi per i Popoli (partner del progetto), ospitati al Centro Esploratorio di Villa Oliveti (Rosciano): un’occasione unica per instaurare un dialogo produttivo ed efficace tra genitori, figli ed educatori. I partecipanti lavoreranno sulla comunicazione e sulla condivisione di esperienze ed emozioni, per rafforzare la rete di rapporti interpersonali essenziali per ciascuno.

Anche in questo caso la partecipazione sarà gratuita previa iscrizione tramite modulo, scaricabile dalla pagina Facebook del Progetto Creatività e Integrazione (https://www.facebook.com/Artesuonicolori/) o richiedendola ai collaboratori.