CineAut, al via la rassegna di film sull’Autismo a Ortona

ORTONA – Prenderà il via domani, giovedì 11 luglio alle ore 21,00 nella Sala Edena di Ortona “CineAut”, cineforum di approfondimento sull’autismo e sulle implicazioni socio – psicologiche ad esso collegate. La rassegna, organizzata dall’ANGSA Abruzzo (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) in collaborazione con l’Associazione Culturale Le Colonne D’Ercole, è stata patrocinata dal Comune di Ortona, che ne ha condiviso in pieno le finalità.

Giovedì 11 luglio si parte con la proiezione di “Life Animated” di Roger Ross Williams, prima della proiezione del film interverrà il Porf. Mirco Fasolo, docente di Psicologia dello sviluppo dell’Università degli Studi D’Annunzio ed esperto del linguaggio. La seconda serata è in programma giovedì 18 luglio con “The Special Need” di Carlo Zoratti, interviene la presidente dell’Angsa Abruzzo Alessandra Portinari. Si conclude giovedì 25 luglio con il film “Quanto Basta” di Francesco Falaschi, interviene David Catoni, presidente dell’Associazione AspieDavid Abruzzo.

Il progetto è rivolto alla città, a famiglie e a operatori culturali (scuole, associazioni, enti), ma anche a persone sensibili sul tema, per approfondire un argomento ancora poco dibattuto.

L’ingresso è gratuito con la possibilità di fare una donazione di carattere volontario e liberale che sarà devoluta interamente al progetto di trasporto sociale dell’associazione volto all’acquisto di un pulmino per il trasporto di bambini e ragazzi autistici della provincia di Chieti.

Alla fine di ogni film ci saranno ospiti che introdurranno un dibattito sui temi trattati dalla pellicola con la possibilità di approfondire le tematiche trattate.

“L’Angsa Abruzzo ha organizzato tre serate di cinema dedicate all’autismo, in collaborazione con l’associazione culturale Le Colonne d’Ercole– afferma Alessandra Portinari, presidente dell’Angsa Abruzzo – . Attraverso la prima edizione della rassegna “CineAut” il nostro intento è quello di far conoscere alcune storie di persone con le loro fragilità, ma anche il loro coraggio e la forza con cui sono riuscite a superare i più momenti difficili della vita. Con le tre pellicole dedicate all’autismo il nostro obiettivo inoltre è quello di dare speranza alle famiglie e di diffondere un’attenzione particolare verso la cultura inclusiva per consentire una totale partecipazione alla società. L’autismo è una modalità diversa di affrontare e incorporare il mondo.

È una condizione da riconoscere, sostenere per una vita che sia il più possibile di qualità. La nostra attenzione all’autismo, o meglio agli autismi è costante tutto l’anno e le iniziative portate avanti servono ad offrire un sostegno concreto alle famiglie e a sensibilizzare sul tema. Per questo alcuni dei nostri progetti, come quello dei Parent Training con i principali specialisti del settore, di “Austism Friendly Abruzzo” e di “Bottegamente” con altre associazioni e fondazioni romane e locali, stanno riscuotendo notevoli consensi in diversi ambiti sociali. Ringraziamo il Comune di Ortona che ha mostrato disponibilità e sensibilità verso la rassegna e ricordiamo che durante le tre serate verrà effettuata una raccolta fondi per sostenere l’acquisto di un pulmino per le attività dei ragazzi autistici. La solidarietà non va in vacanza”.