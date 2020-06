Ciclostazione Costa dei Trabocchi, si va verso l’inaugurazione

Proseguono gli incontri per l’inaugurazione della Ciclostazione. Il 19 giugno si parla di Costa dei Trabocchi e progetti cicloturisticio

FRANCAVILLA AL MARE (CH) – Dopo i primi appuntamenti dedicati a Le Vie Cicloturistiche: a pettine sulla Via Verde dei Trabocchi, fra Via dei Mulini e Strada del Vino delle colline teatine (mercoledì) e I Cammini abruzzesi come opportunità cicloturistiche (giovedì), per gli incontri in programma in occasione dell’inaugurazione ufficiale della Ciclostazione dei Trabocchi a Francavilla al Mare, è il momento di fare il punto sullo stato della ciclabilità lungo la Costa dei Trabocchi.

Appuntamento negli spazi della Ciclostazione (stazione ferroviaria di Francavilla al Mare) venerdì 19 giugno (18,30) per La Costa dei Trabocchi e i progetti cicloturistici: fra l’oggi e il futuro. Intervengono: Giuseppe Di Marco (presidente Legambiente Abruzzo), Raffaele Di Marcello (Fiab), Filippo Catania (presidente Fiab Pescarabici), Claudio Ucci (Abruzzo Travelling), Graziano Di Costanzo e Gabriele Marchese (Cna Abruzzo), Gennaro Strever, presidente e Lido Legnini, vice presidente vicario (Camera di Commercio Chieti-Pescara), Roberto Di Vincenzo (Gal Costa Trabocchi), Elio Torlontano (Touring Club Italiano), Michele Cassone (Rfi).

Sabato 20 giugno dalle 16 alle 19 escursione all’imbrunire lungo la Via dei Mulini. E alle 19 l’inaugurazione ufficiale con Ciclostazione dei Trabocchi Opening Dj Set con Francesco Capodaglio e Claudio Rucci. Esposizione degli scatti dei fotografi escursionistici, presenti in Ciclostazione: Loris Mattioli, Mauro Cironi-Discover Abruzzo, Ludovica-a_regola_d_arte1, Alessio Cipollone-Lucyitalianphotos. La mattina di domenica dalle 10 alle 13, punzonatura delle biciclette a cura di Fiab-Pescarabici e dalle 16 alle 19 escursione, camminata all’imbrunire alla scoperta dei sistemi dunali e delle zone costiere sensibili. Alle 17,30 Bicibicitalia, intervengono gli attori protagonisti Federico Perrotta e Valentina Olla. Alle 18.30 incontro Abruzzo Regione Bike Friendly, intervengono Mauro Febbo, assessore al Turismo Regione Abruzzo e Germano De Sanctis, direttore Dipartimento turismo. Modera gli incontri Alessandro Ricci, giornalista e ciclopoeta.