Ciclismo, Trofeo Città di Maltignano: tre abruzzesi tra i primi dieci

Sul circuito di 102 km Lorenzo Masciarelli si é classificato al quarto posto, Umberto Ceroli al quinto e Simone Aielli all’ottavo

Ai confini tra Abruzzo e Marche, è stato Armando Lettiero (Cps Professional Team) il protagonista assoluto del Trofeo Città di Maltignano, gara per la categoria juniores che ha visto sul podio finale Luigi Castellari (Reda Mokador-Pedale Chiaravallese) e Giulio Pellizzari (UC Foligno).

Nonostante le restrizioni anti Covid-19, è stato un successo su tutti i fronti grazie alla capacità organizzativa della Fonte Collina-Studio Latini, alla disponibilità del comune di Maltignano e ai tanti partner locali che sostengono questa rinomata classica primaverile juniores del Centro Italia intitolata alla memoria di Luigi Fanini, Vincenzo ed Eva Di Matteo.

Si è gareggiato sulla distanza di 102 chilometri con un primo anello di 11,5 chilometri ripetuto sei volte tra Piane di Morro e Villa Mattoni, poi tre giri finali di 11 chilometri cadauno con il muro di Maltignano (500 metri al 16%) a fare la differenza a poche centinaia di metri dal traguardo posto nel centro del paese.

Sono stati 122 i corridori al via, in rappresentanza di 24 squadre, con la presenza di alcune compagini abruzzesi: la Vini Fantini Sportur Freebike, il Team Go Fast, la Gulp Pool Val Vibrata-Pedale Rossoblu e la Big Hunter-Nuova Spiga Aurea. Tra i singoli, invece, il pescarese azzurro del ciclocross Lorenzo Masciarelli (in forza alla compagine belga della Bert Containers Pauwels Sauzen) e la donna open Giulia Giuliani (atleta di Corvara in forza alla GB Junior Team).

Vari tentativi di fuga hanno animato la corsa nelle fasi iniziali: tra i più attivi Gabriele Calandra (Gulp Pool Val Vibrata-Pedale Rossoblu), Francesco Sarasini (Sidermec-F.lli Vitali), Stefano Nicoloso (UC Foligno), Simone Facchinetti (Team Myglass Centri Cristalli Auto), Jacopo Colladon (Team Coratti-AS Roma Ciclismo), Lorenzo Sorgi (Team Go Fast), Luigi D’Aniello (Cambike), Giuliano Santarpia (Cps Professional Team), Marco Vito Di Santo (Cps Professional Team), Michele Cangiotti (Sidermec-F.lli Vitali) e Micheal Vannucci (Team Myglass Centri Cristalli Auto).

Successivamente Cangiotti ha tentato nuovamente la sortita insieme a Michele Coccia (Cps Professional Team), Matteo Ubaldini (Sidermec-F.lli Vitali), Marco Caferri (Team Coratti-AS Roma Ciclismo) e Samuele Silvestri (UC Foligno) sui quali poi sono piombati i contrattaccanti Giulio Pellizzari (UC Foligno), Lorenzo Masciarelli (Bert Containers Pauwels Sauzen), Luca Bagnara (Reda Mokador-Pedale Chiaravallese), Luigi Castellari (Reda Mokador-Pedale Chiaravallese), Armando Lettiero (Cps Professional Team), Lorenzo Montanari (Sidermec-F.lli Vitali), Umberto Ceroli (Vini Fantini Sportur Freebike), Vittorio Carrer (Team Bike Terenzi), Federico Di Mauro (Gulp Pool Val Vibrata-Pedale Rossoblu) e Simone Aielli (Vini Fantini Sportur Freebike).

L’inizio dell’ultimo giro ha dato uno strappo importante e decisivo alla gara con Ceroli, Silvestri, Lettiero, Masciarelli, Pellizzari (suo l’unico gran premio della montagna di giornata messo in palio dagli organizzatori), Bagnara e Castellari che sono riusciti ad avvantaggiarsi sul resto degli inseguitori con un margine oscillante tra i 15 e i 20 secondi.

All’ultimo passaggio sul muro di Maltignano, molto vibrante è stata la bagarre finale con Lettiero che ha trovato le forze e la zampata vincente per mettersi alle proprie spalle Castellari, Pellizzari, Masciarelli, Ceroli e Silvestri.

ORDINE D’ARRIVO TROFEO CITTA’ DI MALTIGNANO

1. Armando Lettiero (Cps Professional Team)

2. Luigi Castellari (Reda Mokador Pedale Chiaravallese)

3. Giulio Pellizzari (UC Foligno)

4. Lorenzo Masciarelli (Bert Containers-Pauwels Sauzen)

5. Umberto Ceroli (Vini Fantini-Sportur-Free Bike) a 10”

6. Samuele Silvestri (UC Foligno) a 12”

7. Giuliano Santarpia (Cps Professional Team)

8. Simone Aielli (Vini Fantini-Sportur-Free Bike)

9. Vittorio Carrer (Team Bike Terenzi)

10. Nicolo’ Severa (Team Coratti-AS Roma Ciclismo)

13. Federico Di Mauro (Gulp Pool Val Vibrata Pedale Rossoblu)

16. Lorenzo Di Camillo (Gulp Pool Val Vibrata Pedale Rossoblu)

25. Ettore Loconsolo (Vini Fantini-Sportur-Free Bike)

29. Nicolo’ Di Giacomo (Vini Fantini-Sportur-Free Bike)

37. Valerio Tedeschini (Gulp Pool Val Vibrata Pedale Rossoblu)

40. Riccardo Bernardini (Gulp Pool Val Vibrata Pedale Rossoblu)

41. Edoardo Luce (Gulp Pool Val Vibrata Pedale Rossoblu)