Ciclismo, Pedale Rosa e Liv Cycling Italy sponsor de “La Michettiana”

La manifestazione ciclistica medio fondo si terrà il 22 maggio 2022 in territorio abruzzese con partenza da Francavilla al Mare

FRANCAVILLA AL MARE – Pedale Rosa e il suo main sponsor Liv Cycling Italy confermano il proprio impegno volto al sostegno e alla valorizzazione del ciclismo femminile con la sponsorizzazione della sesta edizione de “La Michettiana”, manifestazione ciclistica medio fondo che si terrà il 22 maggio 2022 in territorio abruzzese con partenza da Francavilla al Mare e che prevede un percorso che tocca mare e montagne. Nello specifico, Liv Cycling Italy, leader mondiale nel settore del ciclismo femminile, metterà in palio un premio per la prima donna classificata al Gran Premio della Montagna di Passo Lanciano, ubicato sul massiccio della Majella, tra le provincie di Chieti e Pescara e un premio per la prima donna assoluta. La scalatrice che transiterà per prima sul gpm vincerà un casco del brand Liv Cycling, mentre la prima assoluta sarà premiata con un completo da bici sempre targato Liv Cycling

“Intendiamo promuovere l’attività ciclistica femminile – afferma Valeria Zappacosta, fondatrice di Pedale Rosa – ed incentivare le donne a premiare anche l’agonismo, esattamente come al maschile. La nostra è infatti anche una squadra iscritta alla FCI, con finalità non solo di aggregazione sociale ma anche di competizione agonistica leale e rispettosa.”

“Women support women”. Questo è il claim verso cui Pedale Rosa e Liv Cycling Italy sono orientate e per cui si impegnano quotidianamente per diffondere all’interno del settore femminile un ciclismo fatto di valori come il supporto reciproco tra donne, il divertimento e la sana competizione.