Leonardo Di Santo: dallo sci di fondo alla vittoria al Gran Premio Fantini

Il giovane corridore di Opi, alla sua prima esperienza nel ciclismo agonistico, arriva direttamente dallo sci di fondo

FOSSACESIA – Nel nome di un mito del ciclismo abruzzese come Alessandro Fantini, il Team Go Fast è tornato da Fossacesia con la vittoria al Gran Premio Alessandro Fantini per merito della rivelazione Leonardo Di Santo, il nome nuovo del ciclismo abruzzese che arriva direttamente dallo sci di fondo.

Dopo il terzo posto di domenica scorsa in quel di Indiprete in Molise, il giovane corridore di Opi ha dato dimostrazione del suo talento e di essere in grado di confrontarsi a viso aperto con i pari età della categoria allievi.

Di Santo si è presentato al via di questa gloriosa corsa nella forma migliore dominando sia il gran premio della montagna di Fossacesia che il traguardo volante facendo la differenza da un drappello di fuggitivi per poi vincere il duello con Angelo D’Orazio dell’Acd Guarenna, relegandolo al secondo posto.

Leonardo Di Santo è alla sua prima esperienza nel ciclismo agonistico e nei mesi invernali gareggia nello sci di fondo con lo Sci Club Opi: “È andata molto bene per me non solo per la forma in crescita ma anche per il tipo di percorso adatto alle mie caratteristiche con molta salita. Ho iniziato tardi la stagione perché fino a marzo ero impegnato con lo sci di fondo e uno sport come il ciclismo è propedeutico ai fini della preparazione. Devo dire grazie a mio padre Biagio che da praticante della bici mi ha coinvolto in questa avventura notando le mie potenzialità in bicicletta. Un grazie speciale al presidente Andrea Di Giuseppe, ai tecnici Aldo Giacchetta e Antonio Dottore che mi sono stati sempre vicino e finalmente posso godermi con gioia questa memorabile vittoria nel ciclismo”.

Gli ha fatto eco il presidente Andrea Di Giuseppe: “Abbiamo rotto il ghiaccio grazie a Leonardo Di Santo che ha fatto vedere subito di che pasta è fatto. Speriamo in altre vittorie da qui fino a fine stagione ma l’importante è farlo divertendosi. Grazie a tutto lo staff”.