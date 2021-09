Lupi marsi, nuova realtà calcistica e open day il 20 settembre

AVEZZANO – A.S.D. Lupi marsi. Ad Avezzano è nata una nuova realtà calcistica che si appresta a partecipare alla 3 categoria abruzzese. Lo stemma è composto dall’immagine del

Monte Velino che fa da sfondo alla chimera marsicana affiancata da due lupi. La chimera era il simbolo utilizzato dai valorosi guerrieri marsi sullo scudo e sulle monete dell’epoca.

I dirigenti sono intenzionati ad incontrare le amministrazioni di tutti i paesi marsicani per dare vita ad un nuovo prestigioso progetto di squadra marsicana, in modo da dare la possibilità ad ogni ragazzo e ragazza di mettersi in gioco rappresentando al meglio il territorio ed, al contempo, di divertirsi. In collaborazione alla squadra di calcio è presente una polisportiva di atletica, a sottolineare l’importanza sociale dello sport.

Il progetto è partito nel 2012 con i campionati giovanili e quest’anno per la prima volta la squadra militerà in 3 categoria con l’obiettivo di ottenere la promozione a campionati più competitivi. La società ha già effettuato l’iscrizione al campionato con l’intenzione dimettere su un organico competitivo costituito prevalentemente da ragazzi.

Dato che la squadra parteciperà parallelamente ai campionati del settore giovanile per i più piccoli il lunedì l’allenamento è gratuito. Il 20 settembre alle ore 17 ci sarà, allo stadio dei Pini di Avezzano, l’open Day in cui tutti possono venire ad allenarsi gratuitamente per conoscere ed avvicinarsi al progetto.