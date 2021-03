Ciclismo Juniores, squadre presenti al Trofeo GLS/GS a Scerne di Pineto

Il percorso è articolato in circuito di 9 giri di 8,5 chilometri cadauno tra la zona industriale di Scerne di Pineto e Torre San Rocco

PINETO – Cresce l’attesa a Scerne di Pineto per il Trofeo GLS/GS con la macchina organizzativa del Team Go Fast che sta funzionato a dovere per offrire una gara appassionante e che possa lasciare il segno, la prima “in linea” della stagione 2021 nel Centro-Sud Italia dopo l’avvio da San Benedetto del Tronto del 16 marzo scorso con la cronometro abbinata alla Tirreno-Adriatico professionisti.

Non solo l’emozione della corsa in casa con i propri ragazzi juniores al gran completo, ma il Team Go Fast di Andrea Di Giuseppe è a buon punto con i preparativi anche sul fronte della sicurezza anti contagio, per cui verrà applicato il rigoroso protocollo sanitario con l’utilizzo della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale. Vista la non presenza del pubblico, si lavora per imbastire anche una diretta di alcune fasi della corsa tramite la pagina Facebook del Team Go Fast.

Il quartier generale fissato presso la sede della GLS dove sono previsti il ritrovo alle 8:00 e la partenza alle 10:00.

Il percorso è articolato in circuito di 9 giri di 8,5 chilometri cadauno tra la zona industriale di Scerne di Pineto e Torre San Rocco, con una leggera ascesa di 2 chilometri al 2%, più un altro segmento di circa 8 chilometri per tornare davanti la sede della GLS dove è posto il traguardo.

Sono circa 140 gli iscritti in rappresentanza delle seguenti squadre da quasi tutta la penisola: Team Go Fast, Vini Fantini-Sportur-Free Bike, Gulp Val Vibrata-Pedale Rossoblu, Asd Moreno Di Biase, Big Hunter Beltrami-Tsa Seanese (Abruzzo), Fonte Collina Studio Latini, Scap Trodica di Morrovalle, OP Bike, Reda Mokador-Pedale Chiaravallese, (Marche), Deka Riders-Team Bike Romagna, Cycling Team Nial Nizzoli, Sidermec-F.lli Vitali, Team Myglasss Centro Cristalli Auto (Emilia Romagna), AS Roma Ciclismo-Team Coratti, Velosport Ferentino, Team Logistica Ambientale, Team Bike Terenzi (Lazio), Team Eurobike (Puglia), UC Foligno, Gubbio Ciclismo Mocaiana (Umbria), CPS Professional Team, Cambike (Campania), GB Junior Team (Piemonte-Lombardia), Marco Pantani Official Team (Lazio-Sicilia), Multicar Amarù-D’Aniello Cycling Wear (Sicilia-Campania).

Una gara che promette tante emozioni e che merita quell’ampio successo tecnico-organizzativo, nonostante la difficile situazione pandemica, grazie ai due main sponsor dell’evento GLS e GS, unitamente agli altri sostenitori Oslv, Di Giuseppe Costruzioni Generali, Infoteam, Tecnotel, Witel, Alimentha, Italtrasporti srl, La Città, Cybel Web Agency, Leontini sas, AK Bike Store, Cesarini carpenterie metalliche, Forno Di Marzio, SL2 Cycling Wear, Ag Trasporti, Assimoco, Free Bike Chieti Scalo, Bosica Impianti, Santucci&Di Silvestre, D.I.S. Project srl, RP controsoffitti e cartongesso, Surface e Pegaso Scavi.