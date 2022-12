“Chirurgia toracica”, congresso nazionale a Pescara

Il 17 dicembre 2022 dalle ore 08:30 presso il Centro Congressi Le Terrazze – Hotel Esplanade: il programma completo del congresso

PESCARA – In anteprima in occasione del Congresso Nazionale verranno presentati i risultati degli ultimi 5 anni di ricerca sperimentale di proteomica ottenuti nel campo dei biomarcatori tumorali in collaborazione con la Prof.ssa Stefania Angelucci dell’Università di Chieti. “Si sta studiano e ricercando nella saliva, con risultati già interessanti – spiega il Prof. Achille Lococo, Responsabile della Chirurgia Toracica della Casa di Cura “Pierangeli” di Pescara e Presidente del Congresso – la ricerca ha l’obiettivo di individuare proteine specifiche che possano addirittura anticipare la diagnosi di tumore del polmone anche di qualche anno. E’ in atto una vera e propria rivoluzione nel campo della chirurgia del tumore del polmone, grazie alla prevenzione, alla ricerca ed alle nuove tecnologie. Abbiamo lanciato una Nuova Campagna Gratuita di Screening per la diagnosi precoce del tumore del polmone nei fumatori per il prossimo quinquennio 2023 – 2027 promossa dalla LASMOT-ONLUS (Lega Abruzzese a Sostegno dei Malati Oncologici Toracici) e dalla Casa di Cura Pierangeli. Lo screening permette di individuare 1 tumore del polmone ogni 50 tac e ne conseguono probabilità di guarigione altissime”.

“Quello che c’è di nuovo – prosegue Lococo – è che dal punto di vista chirurgico nel 90% dei casi ci si avvale di tecniche innovative, le VATS, tecniche mini-invasive di chirurgia senza il taglio; si tratta di tecniche sicure e consolidate, senza dolore, senza danno estetico, con degenza breve e rapida ripresa del paziente. Tali tecniche se associate ai nuovi trattamenti della terapia oncologica di precisione quali l’immunoterapia ed i farmaci biologici riescono ad offrire risultati d’interazione inimmaginabili rispetto al passato”.

Il Congresso sarà l’occasione per presentare il Gruppo di studio multidisciplinare cure oncologiche (GICO) ovvero un gruppo di diversi specialisti del settore che discutono i casi clinici individuando il più corretto piano diagnostico-terapeutico per le problematiche specifiche del singolo paziente.

Oggi in sala operatoria ci si avvale di strumenti molto sofisticati con telecamere a visione tridimensionale e robotica che rendono l’intervento chirurgico ancor più preciso.

Recentissima novità è l’Awake Surgery, ovvero la tecnica di chirurgia a paziente sveglio. “Le potenzialità dell’Awake Surgery sono enormi perché abbiamo esperienza sul polmone con possibilità di intervenire su noduli, bolle di enfisema o toracoscopia con paziente sveglio in sedazione profonda. Il paziente è vigile e non sente nulla – spiega Lococo – ed evitare un’anestesia generale è comunque importante, anche la degenza si riduce notevolmente perché il paziente in giornata può tornare a casa”.

Alla giornata congressuale prenderanno parte i più illustri specialisti a livello nazionale con ampio spazio riservato agli argomenti scientifici di maggiore attualità quali i noduli solidi e non solidi del polmone, la PET, le moderne tecniche bioptiche broncoscopiche quali l’EBUS-TBNA . Verranno affrontati i progressi ottenuti con le più moderne e rivoluzionarie tecniche chirurgiche mini-invasive e robotiche per il trattamento dei tumori polmonari e dei tumori timici fino a trattare dei trapianti di polmone e dei più recenti trapianti di trachea con utilizzo di aorta da cadavere che sono da poco usciti dalla fase sperimentale.

I relatori invitati rappresentano le eccellenze nazionali ed il convegno si rivolge a tutti gli specialisti che operano nel settore: pneumologi, radiologi, oncologi, anestesisti, medici nucleari, radioterapisti e soprattutto ai Medici di medicina generale che costituiscono l’anello più importante di questa catena.

Il Congresso Nazionale è dedicato alla Memoria del Dott. Alessandro Guidotti, responsabile del servizio di Radiologia e diagnostica per immagini della clinica Pierangeli, recentemente scomparso e molto amato, “un professionista, un uomo dalla rara onestà intellettuale, un amico con la passione per la musica”, ricorda con commozione il Prof. Lococo.

PROGRAMMA

8.30 Registrazione dei partecipanti

8:45 Apertura del Congresso

I Sessione – Approccio alla patologia oncologica polmonare

PRESIDENTE: P. Di Sebastiano (Pescara)

Moderatori: F . Facciolo (Roma), M. Lucchi (Pisa)

8:50 La proteomica salivare: dati preliminari della nostra esperienza

(A. Angelucci, Chieti) FUORI ECM

8.55 10 anni di Screening: la nostra esperienza (L Barra, Pescara)

9:00 Nuovo protocollo aziendale di Screening 2023-2027 (F. Capone, Pescara)

9:10 Lo screening del tumore polmonare con TC a bassa dose: il punto di vista

del radiologo, A. R. Larici, Roma)

9:20 Lo screening del tumore del polmone: verso i LEA? (C. D’Amario, Pescara)

9:30 Discussione

9:40 PDTA: La nostra organizzazione aziendale (G. Pandoli , Pescara)

9:50 PDTA: linee guida regionali (P. Cosenza, Pescara)

10:10 Discussione

Discussant (N. Grimaldi, Montesilvano)

10:20 Ground Glass Opacity: sono davvero tutte uguali? (M. Mereu, Chieti)

10:30 GGO: l’evidenza di cinque anni (A. Di Gioia, Pescara)

10:40 Diagnosi istopatologica del nodulo GGO: croce e delizia

(A. Angelone, Pescara)

10:50 Discussione

OPEN COFFEE BREAK DALLE 11 ALLE 12

11.00 La PET nel tumore del polmone: luci ed ombre (R. Mazza, Teramo)

11:10 EBUS-TBNA: “solo” un agoaspirato? (R. Trisolini, Roma)

11:20 Discussione

II Sessione – Percorsi terapeutici in Chirurgia Toracica

Presidente: E. A. Rendina (Roma)

Moderatori: F . Rea (Padova), E. Ruffini (Torino)

11:30 Tecniche a confronto: -Triportal Vats (V. Di Resta, Pescara)

11:40 -Uniportal Vats (S. Margaritora , Roma)

11:50 -RATS (F. Melfi , Pisa)

12.00 Segmentectomie in VATS (L. Luzzi , Siena)

12:10 Nuove frontiere nel trattamento del tumore del polmone non a piccole

cellule resecabili: sta cambiando il paradigma? (F. Facciolo, Roma)

12:20 Discussione

12:30 Trapianto di polmone (F. Rea, Padova)

12:40 Chirurgia della trachea: dalle tecniche classiche al trapianto

(I. Mohsen, Roma)

12:50 Il Robot nella patologia timica (G. Cardillo , Roma)

13.00 Indicazioni all’approccio sternotomico nelle neoformazioni mediastiniche

anteriori (M. Lucchi, Pisa)

13.10 Discussione

13:30 Light Lunch

III Sessione – Percorsi terapeutici in Patologia Toracica

PRESIDENTE: E. Ricevuto (L’Aquila)

Moderatori: M. Tarquini (Pescara), A. Terminella (Catania)

15.00 Moderna chirurgia, solita anestesia? (G. Liberatoscioli, Pescara)

15.10 Trattamento delle metastasi polmonari, una chirurgia in continua evoluzione

(F. Lococo , Roma)

15.20 Markers biomolecolari: i nuovi target (A. Marchetti, Chieti)

15:30 Medicina di precisione nel NSCLC: stadio terzo e stadio quarto

(M. De Tursi, Chieti)

15:40 Discussione

15:50 Pneumotorace spontaneo: come e quando trattarlo (M. Casaccia, Pescara)

16.00 Enfisema polmonare e perdite aeree persistenti: chirurgia o endoscopia?

(G. Cusumano, Catania)

16.10 L’iperidrosi (P. Crucitti , Roma)

16.20 I grossi gozzi immersi (G. Di Miceli , Palermo)

16.30 Discussione

16.50 na nuova chirurgia: la radioterapia stereotassica (D. Genovesi, Chieti)

FUORI ECM

17:00 Questionario di valutazione

17:30 Chiusura del Congresso