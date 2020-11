Università dell’Aquila, online si parla di chimica in medicina: ecco quando

La chimica in medicina: dai biomateriali alla chirurgia è il titolo dell’incontro dell’11 novembre con relatore Giuseppe Alonci

L’AQUILA – Mercoledì 11 novembre alle ore 18.15 Isi terrà in modalità on-line il secondo incontro in programma per la stagione 2020 dell’iniziativa culturale I Mercoledì della Cultura.

La chimica in medicina: dai biomateriali alla chirurgia è il titolo dell’incontro che vedrà come relatore Giuseppe Alonci (Matex Lab Switzerland SA) il quale interverrà sul tema dei biomateriali in chirurgia.

Che la chimica sia uno dei pilastri della farmacologia moderna è cosa nota: ci permette di isolare e purificare sostanze naturali, di modificarle per migliorarne l’attività, o addirittura di disegnare e sintetizzare molecole completamente nuove che possono aiutarci a mantenerci in salute. Tuttavia la chimica non è solo farmacologia, ma anche biomateriali, e proprio i biomateriali saranno il punto di partenza di un viaggio che ci porterà dal laboratorio alla sala operatoria.

L’evento potrà essere seguito in diretta streaming collegandosi a www.univaq.it/live; piattaforma TEAMS > gruppo “I Mercoledì della Cultura” > codice “mhgxhct”