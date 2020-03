Chieti, zeppole a domicilio per la Festa di San Giuseppe

A proporle é la storica Pasticceria D’Orazio. Basta un messaggio WhatsApp per ordinarle per la Festa di San Giuseppe, in tempi di Coronavirus

CHIETI – Operazione San Giuseppe per la storica pasticceria di Chieti D’Orazio di Vico S. Ferdinando. Zeppole, come comanda la tradizione, ma a domicilio visto che le persone non possono uscire per comprarle. Non saranno un bene di prima necessità ma, piccole o grandi che siano, al forno o fritta, sicuramente il palato e l’umore ne trarranno beneficio.

Basta mandare un messaggio WhatsApp per ordinare o fare un omaggio anche a distanza in tempi di Coronavirus.

“Abbiamo ricevuto ordinazioni anche da Milano e da Ferrara – racconta Renata D’Orazio, titolare dell’omonima Pasticceria, all’Ansa-; si tratta di figli che non potendo rivedere i propri genitori per le note cautele alle quali bisogna attenersi in questo periodo, hanno scelto di far pervenire loro un vassoio di zeppole di San Giuseppe”.

Sono un centinaio le prenotazioni in totale e probabilmente aumenteranno nel corso della giornata: di certo sulle tavole dei chietini arriveranno per festeggiare la Festa del papà dolci deliziosi realizzati sulla base dell’antica ricetta D’Orazio, ma anche dolci sicuri perché in laboratorio si lavora secondo i parametri dettati dal nuovo decreto anticoronavirus.

“Consegneremo i vassoi di paste – spiega Renata D’Orazio – nel massimo rispetto delle norme previste da decreto ministeriale atte a combattere il COVID19: i tre ragazzi che si occupano delle consegne indosseranno mascherine e guanti appositi e manterranno le dovute distanze di sicurezza al momento della consegna”.

