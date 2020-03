Decalogo di comportamento per la corretta gestione dei rifiuti a Pescara

PESCARA – La società Ambiente Spa ha diffuso un decalogo di comportamento per procedere alla corretta gestione dei rifiuti in questa fase di emergenza sanitaria. Nella nota si fa una distinzione non solo in riferimento alla tipologia di rifiuto, ma si introduce un diverso comportamento in ordine all’eventuale positività dei cittadini al tampone o perché in regime di quarantena. La società Ambiente Spa, società di proprietà del Comune, sta intanto continuando l’attività di lavaggio e sanificazione delle strade secondo il programma già reso noto nei giorni scorsi.

INDICAZIONI PER LA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI DOMESTICI IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA CORONA VIRUS

Solo se sei POSITIVO al tampone o in quarantena obbligatoria:

Non differenziare più i rifiuti in casa tua.

Utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore utilizzato per la raccolta dei rifiuti indifferenziati.

Getta tutti i rifiuti insieme.

Getta anche fazzoletti, mascherine, guanti e teli monouso nello stesso contenitore per la raccolta dei rifiuti indifferenziati.

Chiudi bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani, utilizzando i lacci di chiusura o nastro adesivo.

Una volta chiusi i sacchetti, getta i guanti e lavati subito le mani.

Fai smaltire i rifiuti come faresti per l’indifferenziato.

Per le zone servite con il porta a porta spinto, oltre ai ritiri previsti dal calendario della zona di raccolta, è possibile far conferire i rifiuti nei cassonetti verdi ancora presenti in alcune zona della città (Centro cittadino, Porta Nuova, Villa del Fuoco).

Se NON sei POSITIVO al tampone e NON sei in quarantena obbligatoria

Continua a fare la raccolta differenziata come hai sempre fatto

Conferisci solo ciò che è strettamente necessario. Questo non è il momento di svuotare soffitte e cantine!

Cerca di ottimizzare i conferimenti. Specie nelle zone di porta a porta, cerca quanto più possibile di conferire i rifiuti solo quando i contenitori sono pieni.

Usa fazzoletti di carta, se sei raffreddato e buttali nella raccolta indifferenziata.

Se hai usato mascherine e guanti, gettali nella raccolta indifferenziata.

Per i rifiuti indifferenziati, utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore utilizzato per la raccolta.

Chiudi bene il sacchetto senza schiacciarlo con le mani, utilizzando i lacci di chiusura o nastro adesivo.

Smaltisci il sacchetto come faresti con un sacchetto di rifiuti indifferenziati.