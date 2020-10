Chieti, visite gratuite con Erga Omnes: come prenotarle

Ottobre é il mese della salute mentale. Gli specialisti di Erga Omnes offrono screening gratuiti e percorsi di potenziamento per bambini

CHIETI – Per l’associazione Erga Omnes la data del 10 ottobre è segnata in rosso. In questa data ricorre la giornata mondiale della salute mentale. Ma non solo: ottobre è un mese ricco di appuntamenti importanti per il benessere psicologico, infatti, un altro appuntamento importante da ricordare è la settimana nazionale della dislessia (dal 5 all’11 ottobre).

Per ognuno, bambini, giovani, adulti e anziani questo mese rappresenta, quindi, l’occasione per informare e sensibilizzare tutti affinché si possa comprendere l’importanza del benessere psicologico.

A tal proposito, l’associazione Erga Omnes per tutto il mese di Ottobre offre attività di screening gratuite e percorsi di potenziamento delle abilità di lettura, scrittura e calcolo a bambini con difficoltà scolastiche, di età compresa tra i 7 e i 13 anni.

Per maggiori informazioni e per fissare un appuntamento con un professionista del settore, si può contattare il numero 0871-450291, oppure scrivere a: info@erga-omnes.eu o direttamente presso la sede operativa in Via Monte Grappa n. 176 a Chieti Scalo (Contrada San Martino).

È opportuno sottolineare, che una diagnosi precoce e tempestiva di DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento) risulta essere fondamentale per lo sviluppo psicologico e personale: i disturbi dell’apprendimento possono rappresentare delle problematiche per l’andamento scolastico del bambino e incidere anche sulla sua sfera emotiva e sulla sua autostima.

Gli specialisti di Erga Omnes si prestano ad offrire il sostegno più adeguato promuovendo un percorso che porta verso la tolleranza e la felicità di ognuno ricordando che “ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà tutta la vita a credersi stupido”.