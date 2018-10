Chieti, trasporto pubblico: modifiche linee esterne al territorio comunale

CHIETI – «In questi ultimi anni, nonostante i reiterati tagli economici effettuati dalla Regione Abruzzo sul settore trasporti, con la conseguente razionalizzazione delle corse, si è lavorato alacremente per garantire i pieni servizi del Trasporto Pubblico Locale ai cittadini di Chieti – fa sapere l’Assessore ai Trasporti del Comune di Chieti, Mario Colantonio -. L’impegno dell’amministrazione comunale prosegue in tal senso con il recupero, tra alcuni giorni, di alcune corse su delle linee urbane che in questi anni hanno subito maggiori razionalizzazioni, senza escludere migliorie del servizio in nuove zone della città che reclamano modifiche sul trasporto pubblico.

A fronte di ciò – spiega l’Assessore – al fine di recuperare le risorse economiche necessarie alle modifiche programmate e poiché non è più possibile garantire servizi esterni al territorio comunale a discapito dei cittadini residenti a Chieti, va precisato che alcuni servizi esterni al territorio comunale subiranno delle modifiche. Nello specifico, si comunica che verranno effettuate delle riduzioni di percorso sulle linee 3 e 3/ che collegano Chieti a Manoppello Scalo.

Il tracciato di queste linee, totalmente pagato dal Comune di Chieti, vedrà la modifica dei percorsi con l’arrivo in località “Ponte Calabrese”, a confine di Manoppello, o al rondò in ingresso a Manoppello Scalo, evitando quindi il transito in andata e ritorno su tutto il percorso urbano di Manoppello Scalo».

