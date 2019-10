Delegazione di imprenditori cinesi del Distretto di Jiaocheng a Pescara

PESCARA – Delegazione cinese del distretto di Jiaochen in visita a Pescara, questa mattina. La delegazione, guidata dall’Ing Nicola Di Mascio e capeggiata dal Sindaco della città di Ningde, Signora Shi Shuifeng, è stata accolta dal Sindaco Carlo Masci il quale ha trasmesso loro il benvenuto in città confrontandosi sulle reciproche realtà delle due città.

Nella delegazione cinese erano presenti rappresentanti della Camera di Commercio di Fujian, di Jiaocheng e imprenditori di un territorio che vanta molte peculiarità particolarmente attrattive per l’interscambio commerciale e per lo sviluppo imprenditoriale di aziende abruzzesi in Cina.

Situata all’incrocio del fiume Grande Yangtze, l’area di Guandong e Hong Kong, il distretto vanta numerose produzioni in itticoltura, è leader nella produzione di Tè ed è al primo posto nel mondo nella produzione di batterie.

La delegazione incontrerà i rappresentanti delle Camere di Commercio Pescara Chieti per iniziare un dialogo per uno sviluppo di sinergie commerciali tra l’Abruzzo e il distretto di Jiaochen e si è intrattenuta con il primo cittadino di Pescara per un primo incontro tra amministrazione comunale e amministrazione pubblica cinese, rappresentata dalla signora Shi Shuifeng.