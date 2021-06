Chieti, Tavolo del Commercio al lavoro per la Notte del Commercio

Sindaco e assessore Pantalone: “Il 10 luglio appuntamento con la Notte del Commercio, unendo shopping e intrattenimento”

CHIETI – Nella mattinata di oggi si è svolta la nuova riunione del Tavolo permanente per il Commercio a cui hanno partecipato il sindaco Diego Ferrara e l’assessore al Commercio Manuel Pantalone. Per le associazioni di categoria erano presenti: Marisa Tiberio Confcommercio, Letizia Scastiglia CNA, Maria Lilia Toschi e Marina de Marco per la Confesercenti, Antonio Cieri Aniac, Gianfranco Cesarone e Vincenzo Di Leo per il consorzio Chieti C’entro, Martina del Grosso Uba Claai.

“Fra gli argomenti all’ordine del giorno innanzitutto l’evento che apre le manifestazioni anche di carattere commerciale della città – riferiscono il sindaco e l’assessore Pantalone – L’idea è quella di una vera e propria Notte del commercio, che si svolgerà il prossimo 10 luglio, un contenitore non solo per fare acquisti con comodo durante il periodo dei saldi, che inizieranno sabato 3 luglio, con negozi aperti e occasioni, ma anche una sinergia con le manifestazioni cittadine, quel sabato, infatti ci sarà uno degli appuntamenti della rassegna Chieti sotto le stelle, che avremo modo di coniugare alla speciale notte dedicata allo shopping. Così pure come cercheremo di agganciare a questa giornata anche altre iniziative perché vogliamo rivitalizzare tutte le leve della nostra economia. Procede anche la campagna #CompraTeatino, per fare una lista di negozi locali dove fare acquisti e ricevere vantaggi e servizi. Oggi abbiamo messo insieme le idee da associare all’invito a fare acquisti in città, ora ogni sigla della categoria ci darà il nominativo di un rappresentante per istituire un comitato ristretto che deciderà come procedere: se fare una raccolta punti con sconti progressivi, oppure dare servizi. La nostra intenzione è quella di lasciare libero sfogo agli addetti ai lavori, in modo che l’iniziativa sia la più aperta, trasparente e sinergica possibile, perché l’abbiamo voluta per sostenere la ripresa del commercio di vicinato dopo lo stop imposto dalla pandemia e quindi attendiamo al più presto e con grande spirito di collaborazione i suggerimenti per gli strumenti tecnici da usare per attuarla. Al momento tutti coloro che vorranno aderire potranno farlo, anzi li invitiamo a farlo, perché vale la pena fare rete per dialogare e fidelizzare la città a un rapporto più ravvicinato con le sue attività commerciali, storiche e non.

Ci siamo confrontati anche sul fronte sicurezza, alla luce dei fatti dell’ultimo weekend a Chieti Scalo: a tal proposito vogliamo ringraziare le forze dell’ordine per il lavoro che svolgono sul territorio cittadino, con la collaborazione degli esercenti cercheremo di monitorare la situazione, invitando tutti ad autoregolamentarsi, in modo che si possa riuscire a portare avanti l’intento di non prendere provvedimenti restrittivi in termini di orari. Abbiamo invitato tutti a collaborare e anche a segnalarci particolari situazioni che porteremo sui tavoli deputati a trovare soluzioni di concerto con il questore e con il prefetto, su tutto, in questi casi, però, vale il buonsenso sia di chi gestisce i locali che di chi li frequenta, nel fare in modo di tenere rischi e violenza dalle serate teatine”.