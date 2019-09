Chieti, spaccio stupefacenti: arrestato trentaduenne

CHIETI – Nella mattinata di sabato, una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Pescara – Distaccamento di Piano D’Orta, in località Brecciarola di Chieti procedeva al controllo di un 32enne di Pescara, pregiudicato, che viaggiava a bordo di un motociclo il quale, all’esito dell’accertamento, risultava sprovvisto di patente di guida (in quanto mai conseguita) ed il motociclo privo di copertura assicurativa. Gli operatori, considerato l’atteggiamento alquanto inquieto del fermato, procedevano al controllo del veicolo e, all’interno del vano portaoggetti, rinvenivano una busta in cellophane contenente 150 grammi di marijuana.

In ragione del ritrovamento dello stupefacente, il personale operante richiedeva l’ausilio del personale della sezione narcotici della Squadra Mobile di Chieti unitamente al quale effettuava una perquisizione presso il domicilio dell’uomo. A seguito dell’accurato controllo, eseguito anche con l’ausilio dell’unità cinofila della Questura di Pescara, veniva rinvenuto materiale vario per il confezionamento dello stupefacente, 1 scatola metallica con residui di cocaina celata in una cassettiera della camera da letto, circa 45.000,00 euro in banconote da 100 euro avvolte in un involucro di cellophane trasparente e occultate sotto un materasso, 1 pistola a salve priva del tappo rosso di segnalazione con relativo munizionamento nascosta tra gli indumenti.

Tutto il materiale rinvenuto veniva posto sotto sequestro ed il trentaduenne arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Al termine delle formalità di rito veniva associato presso la locale Casa Circondariale e posto a disposizione della competente A.G..