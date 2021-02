Chieti, screening: oltre 8mila tamponi antigenici effettuati in due giorni

CHIETI – “In due giorni sono stati oltre 8.000 i tamponi antigenici effettuati. Ammontano a 44 i positivi rilevati nel primo fine settimana di screening della popolazione della città di Chieti: ieri 18, oggi 26, subito avvisati e inseriti nella piattaforma Asl per il tampone molecolare, quarantena e cura” lo si apprende da un post presente sulla pagina Facebook del Comune di Chieti che ringrazia per il lavoro di squadra.

“Una grande squadra formata dalla sinergia fra Comune, Asl2, Università e associazioni di protezione civile cittadine, fatta di medici, operatori sanitari, volontari, consiglieri e assessori ha accolto migliaia di persone in questa prima due giorni, fra famiglie, studenti, lavoratori, giovani, giovanissimi che hanno aderito allo screening, residenti, ma anche fuori sede. Per chi non ha potuto ancora aderire, le operazioni si ripeteranno sabato e domenica prossimi nelle stesse sedi, intanto: grazie a tutti!”.