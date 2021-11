Chieti, riqualificazione e recupero dell’ex Pescheria di Via Arniense

Il Sindaco Ferrare e l’assessore Rispoli: “Entro l’anno saremo pronti a farli partire per riqualificare spazi vitali per il nostro centro storico”

CHIETI – Affidato alla ditta G. G. Lombardi & C. Costruzioni Edilizie Srl per un importo di 206.700 euro il progetto di “Riqualificazione architettonica e recupero funzionale dell’ex Pescheria di Via Arniense”, finanziato con fondi POR FESR ABRUZZO 2014/2020 Asse VII – Sviluppo Urbano Sostenibile”, Azione 6.7.1.

“Faremo in modo che, una volta sbrigate pratiche e verifiche le opere di riqualificazione architettonica e recupero funzionale dell’ex Pescheria di via Arniense partano entro l’anno – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Rispoli – Il progetto prevede una serie di interventi sulla struttura, tesi a riqualificarla completamente, rendendola più fruibile e funzionale e restituendole la sua originaria bellezza. Saranno realizzate pareti divisorie in mattoni forati, soffitti in cartongesso con caratteristiche fonoassorbenti, verrà inoltre demolita la pavimentazione esistente, che sarà sostituita con parquet in legno di rovere chiaro. Si procederà poi anche alla tinteggiatura e alla realizzazione dell’impianto termico, idrico, elettrico perché possa essere utilizzata tutto l’anno, nonché della rete fognaria, di cui era fino ad oggi la struttura era sprovvista. Alla fine degli interventi avremo spazi centrali interamente rinati, dove ospitare manifestazioni, eventi, appuntamenti culturali e spettacoli, in modo che l’ex Pescheria possa tornare a pieno titolo ad essere una piazza che aggrega in una nuova veste più inclusiva ed elegante”.