Chieti, richiesta prestazioni sociali: convenzione tra Comune e Caf

CHIETI – Dopo l’approvazione della Giunta, è stato pubblicato l’avviso rivolto agli istituti di patronato e ai Caf del territorio comunale, per manifestare interesse alla sottoscrizione di una convenzione con il Comune volta alla fornitura alla cittadinanza di diversi servizi. Grazie a tale sinergia sarà possibile svolgere direttamente negli uffici presenti sul territorio cittadino, le pratiche relative a prestazioni sociali, all’ottenimento di tariffe agevolate per alcuni servizi, nonché avere supporto per l’assistenza fiscale e prestazioni regolamentate dall’applicazione dell’ISEE (domande per il settore politiche della casa, istanze varie). Una novità presentata in conferenza stampa dal sindaco Diego Ferrara e dall’assessore ai rapporti con le Organizzazioni sindacali, Enrico Raimondi.

L’avviso nel link: http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/_abruzzo/_comuni/_chieti/determinazioni/2020/Pratica_1606837682911/doc20_01261.pdf

“Si tratta di servizi che fanno fare al Comune passi avanti verso la semplificazione amministrativa – dice il sindaco Diego Ferrara – e che consentono di attivare sinergie con enti che hanno rapporti quotidiani e capillari con la cittadinanza e la comunità tutta, quali sono i patronati e i Caf. Invitiamo questi soggetti ad aderire all’avviso pubblico numerosi, perché non solo si stabilisce un legame che vogliamo coltivare a vantaggio della cittadinanza, ma anche per continuare a dare servizi in sicurezza in questo periodo di pandemia. Faremo altri passi per accorciare le distanze fra la pubblica amministrazione e gli amministrati, perché vogliamo che il Comune di Chieti abbia servizi che non solo rispecchino i tempi, ma siano utili per la città”.

“Attraverso la convenzione, in breve tempo ci sarà possibile avviare un servizio nuovo e presente sulla città, condividendo l’azione amministrativa con una parte importante del terzo settore, rappresentata da patronati e Caf – illustra l’assessore Enrico Raimondi – Questo contatto, ci aiuterà a capire meglio quali sono le esigenze dei cittadini di Chieti, assicurando una presenza che consentirà loro di poter fare domande, presentare istanze attraverso uffici che hanno vicino casa ed eviterà attese e necessità di dover venire per forza in Comune, rispondendo, così, anche a un’esigenza di sicurezza dettata dal periodo che stiamo vivendo. Riteniamo che Caf e patronati potranno assolvere in maniera egregia a questo compito, perché sono gli enti più vicini ai cittadini in questo momento, per via anche di tutte le funzioni che stanno assolvendo per i provvedimenti legati all’emergenza covid e alle poste economiche in arrivo dal governo.

La convenzione è a titolo gratuito, come lo sono i servizi prestati, salvo particolari pratiche che necessariamente dovessero richiedere costi. Raccolte le manifestazioni di interesse da parte dei Caf e patronati, saremo in grado di partire già da gennaio ed essere operativi con tutte le sigle che aderiranno. È il primo passo di una serie di scelte che mirano a semplificare il rapporto Comune-cittadinanza, accorciando tempi e semplificando i procedimenti, perché siamo convinti che un’amministrazione trasparente non è solo quella che pubblica le delibere sul sito, ma anche quella che condivide con soggetti terzi le scelte, per rispondere ai bisogni concreti dei cittadini”.