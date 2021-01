Chieti, Primark apre al Centro Commerciale Megalò

Primark rifiuta l’e-commerce e apre un suo nuovo negozio fisico: rappresenta un’eccezione nel mondo dell’abbigliamento low cost

CHIETI – Non c’è ancora la data ufficiale di inaugurazione, ma presso il centro commerciale Megalò di Chieti aprirà presto lo store di Primark, il famoso marchio di abbigliamento low cost. La notizia è stata diffusa dalla stessa azienda.

Primark è un rivenditore internazionale che offre un’ampia gamma di articoli, dall’abbigliamento e prodotti beauty fino ai complementi per la casa, con un eccezionale rapporto qualità/prezzo. In poche parole, articoli alla moda e a prezzi incredibili.

Primark ha inaugurato il suo primo negozio a Dublino, nel 1969, con il nome di Penneys e oggi gestisce più di 380 negozi in tredici paesi dislocati in Europa e America: Regno Unito, Spagna, Olanda, Portogallo, Germania, Belgio, Polonia e Stai Uniti. In Italia l’azienda irlandese ha annunciato che presto crescerà quindi in modo molto significativo rispetto alla rete attuale, di 6 negozi, al Centro di Arese (Milano), ai Gigli di Campi Bisenzio (Firenze), a Elnòs Shopping di Brescia, al Fiordaliso di Rozzano (Milano), all’Adige di Verona, e, da un mese, a Maximo di Roma. Tra i nuovi punti vendita anche Chieti.