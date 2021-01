“Umana follia”, primo singolo per il cantautore abruzzese No Lodo [VIDEO]

Da oggi giovedì 14 gennaio 2021 è disponibile su tutte le piattaforme streaming e digital stores “Umana Follia” il primo singolo del cantautore abruzzese Franco Alfano. Il 2021 segna così il debutto del giovane artista abruzzese con un progetto solista che prende il via con il singolo “Umana Follia” di cui è disponibile su YouTube anche il videoclip.



FRANCO ALFANO PARLA DEL BRANO “UMANA FOLLIA”

“Paura, preoccupazione, apprensione e tante altre spiacevoli sensazioni alle quali il nostro corpo fa fatica a adattarsi – spiega No Lodo – soprattutto dopo i mesi appena trascorsi. Tra questi l’ansia è l’umana follia che stressa il nostro corpo e la nostra mente. Il brano è una richiesta di aiuto rivolta alla musica che rappresenta allo stesso tempo la salvezza per chi nella propria vita è stato in grado di accoglierne lo straordinario potere curativo”.

TESTO UMANA FOLLIA

Sto masticando denti

Oggi pasto di un corpo in ansia

Sto respirando col cuore

Oggi come balena in spiaggia

E componendo i miei brividi

Forse svanirà perché non c’è forza

Che possa abbatter la musica

Giù va via

Quel gesto di umana follia

Come una goccia si infrange su di te

Giù va via

Quell’anima indossa l’umana bugia

Sto precipitando

In un vortice immenso

Il mio canto è un lamento

Un sospiro di luce

Una morte veloce

Inibisce il tormento

Ti prego aiutami musica

A rendere forte

Il codardo che è in me

Nell’esserle avverso

In ogni mio verso

Sto rovistando tra i postumi

Di un’altra ormai notte insonne

Cercando un’àncora per fermare

Il flusso del tempo che scorre

E componendo i miei brividi

Forse svanirà perché non c’è forza

Che possa abbatter la musica

Giù va via

Quel gesto di umana follia

Come una goccia si infrange su di te

Giù va via

Quell’anima indossa l’umana bugia

Sto precipitando

In un vortice immenso

Il mio canto è un lamento

Un sospiro di luce

Una morte veloce

Inibisce il tormento

Ti prego aiutami musica

A rendere forte

Il codardo che è in me

Nell’esserle avverso

In ogni mio verso

Nell’esserle avverso

In ogni mio verso

Nell’esserle avverso

In ogni mio verso

Nell’esserle avverso

In ogni mio verso.

BIOGRAFIA

Il 2021 segna il debutto di No Lodo, autore di brani in lingua italiana. Classe 1989, Franco Alfano, in arte “No Lodo”, grazie alla militanza come frontman e autore nella prima band “Luci Rosse Senza Porno”, colleziona dal 2015 esibizioni dal vivo che gli consentono di aprire i concerti di: Marlene Kuntz, Gianni Maroccolo, Luca Barbarossa, Renzo Rubino, Management, Voina, Giorgio Ciccarelli, Silvia Mezzanotte, L’Orchestraccia, Punkreas.

Prende parte al “Meeting Del Mare 2019”, al MEI di Faenza e al “Sanremo Rock Festival” oltre a svariati festival e palchi minori dislocati soprattutto nel centro Italia. In Abruzzo, terra natìa, è ospite del “Non il solito Festival” e “Arzibanda” dove hanno lasciato traccia artisti come Mannarino, Levante e Diodato.