Chieti, potenziata la segnaletica sulle principali vie cittadine

Sindaco e assessore Rispoli: “Molte strade sono state già interessate da questo lavoro, altre in periferia lo saranno nelle prossime settimane”

CHIETI – Nuova riunione sulla mobilità cittadina, stamane in Comune a Chieti. Tema dell’incontro il potenziamento della segnaletica stradale, erano presenti il sindaco Diego Ferrara, l’assessore alla Mobilità Stefano Rispoli, la comandante della Polizia Municipale Donatella Di Giovanni, il vicecomandante Fabio Primiterra, la componente dell’Ufficio Traffico.

“Si tratta di un lavoro a cui teniamo molto perché ci preme rimettere in sicurezza le strade cittadine – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore Rispoli – Abbiamo iniziato dal primo giorno ad occuparci dello stato in cui versano le nostre strade, cercando prima di tutto di intervenire dove sono particolarmente rovinate, reintegrando il manto stradale, eliminando pericoli derivanti da cartelli stradali malmessi e potenziando, dove necessario, la segnaletica orizzontale, anche aumentando gli stalli per i disabili. Molte strade sono state già interessate da questo lavoro, che stiamo portando avanti con l’Ufficio Tecnico e la Polizia Municipale, altre ne faremo nelle prossime settimane, soprattutto in periferia, dove la manutenzione manca da anni. La pianificazione vedrà inoltre un costante aggiornamento, anche in base alle tantissime segnalazioni che ci vengono dalla cittadinanza, che ringraziamo per la collaborazione che ha subito recepito, soprattutto sul fronte sicurezza”.