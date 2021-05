Chieti, possibili disagi per manutenzione servizi informatici

Manutenzione straordinaria informatica il 31 maggio e 1° giugno: saranno interrotti sia i servizi online che quelli di sportello

CHIETI – Il dirigente del VI settore Paolo Intorbida, avvisa la cittadinanza che a causa della necessità di provvedere allo spostamento di tutti i server informatici comunali, nei giorni di lunedì 31 maggio e martedì 1° giugno saranno interrotti tutti i servizi online e di sportello del Comune di Chieti.

L’Amministrazione si scusa anzitempo per gli eventuali disagi che questa esigenza comporterà, ma si tratta di un’azione di manutenzione straordinaria dettata dall’avvio del processo di digitalizzazione dell’Ente, che consentirà non solo di migliorare l’azione amministrativa, ma renderà più efficiente il sistema informatico e i conferirà maggiore qualità ai servizi che l’Ente sarà in grado di offrire.