Chieti, Polizia di Stato in campo contro la violenza di genere

CHIETI – In occasione della Giornata contro la Violenza sulle donne domani 25 novembre, la Questura di Chieti in questa Piazza G.B. Vico allestirà un Camper dalle ore 09.00 alle ore 13.00 nell’ambito della Campagna Nazionale della Polizia di Stato per la prevenzione della violenza di genere. Nell’occasione un gruppo di esperti della Polizia di Stato accoglierà la cittadinanza e gli studenti del “Liceo Statale Isabella Gonzaga” di Chieti, esponendo le finalità della Campagna e fornendo informazioni sui percorsi di aiuto e sulle tematiche legate al tema in argomento.

